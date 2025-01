Productes lleidatans en conferències i concursos de Madrid Fusión

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els productes lleidatans van ser ahir alguns dels protagonistes de conferències i concursos en el marc del congrés gastronòmic Madrid Fusión 2025. L’empresa d’Agramunt Torrons Vicens va oferir, a través del seu encarregat en R+D, David Gil, que també lidera I+Desserts, el taller Torrons Vicens, de la tradición a la innovación. També hi va estar present el propietari de l’empresa lleidatana Àngel Velasco.

Per la seua part, el xef Àngel Esteve, del restaurant Sisè de Lleida, en col·laboració amb la Fundació Alícia, va impartir una conferència sobre els olis del territori amb millor aplicació gastronòmica. Esteve és un dels 12 joves cuiners que són candidats al Gran Premi Balfegó que s’entregarà avui al congrés. Ahir també es va portar a terme la primera edició del Concurs al Millor Plat de Poma impulsat per Pink Lady. D’altra banda, el xef Joel Castanyé, del restaurant La Boscana de Bellvís, impartirà avui el taller Innovación en el mundo de la fruta: la manzana Tutti y sus aplicaciones culinarias. Durant la jornada d’ahir, la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, va visitar el congrés i els professionals lleidatans que hi participen, dels quals va destacar el seu alt nivell d’excel·lència. Així, va assenyalar la seua “innovació a la cuina, duta a terme amb un ferm compromís als valors de la producció alimentària de proximitat, sostenibilitat, de qualitat i diversa”.

El congrés ret homenatge als pioners de la gastronomia espanyola liderats per Ferran Adrià

Sota el lema “30 años desde que asombraron al mundo”, uns 80 cuiners espanyols i internacionals, tots ells pioners, impulsors i hereus del gran enlairament de la cuina espanyola que va suposar El Bulli amb Ferran Adrià, van compartir escenari a Madrid Fusión i es van fer una foto per a la història.