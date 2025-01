Tres perfums inspirats en postres del prestigiós xef Jordi Roca

Jordi Roca, Pastry xef a El Celler de Can Roca (Girona), durant la seua ponència 'La part dolça d’El Celler de Can Roca' en la tercera jornada de la 23a edició de Madrid Fusión, aquest dimecres.EFE/Chema Moya

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

El reconegut xef Jordi Roca, cèlebre per les seues postres inspirades en perfums, ha presentat aquest dimecres una col·lecció de tres fragàncies que han servit d’inspiració per elaborar tres de les seues creacions culinàries en la cimera gastronòmica Madrid Fusión.

Roca, reboster de l’aclamat restaurant El Celler de Can Roca a Girona, ha delectat els assistents de la fira amb tres postres úniques que porten el mateix nom que els seus corresponents perfums. La línia d’aromes inclou Núvol de Llimona, de caràcter infantil i notes cítriques; Confit, pensat per a dones i elaborat amb violetes i confitures; i Trinitario, que combina essències de cacau, cafè i torrats.

Aquesta XXIII edició de Madrid Fusión ha tingut com a regió convidada Catalunya, coincidint amb el seu nomenament com a Regió Mundial de la Gastronomia. Durant l’esdeveniment, destacats xefs catalans com Albert Raurich, Joan Roca, Jordi Butrón, Rafa Peña, Oriol Balaguer, Christian Escribà o Lluc Crusellas han compartit els seus coneixements i tècniques culinàries.

A més, els germans Ferran i Albert Adrià, considerats els impulsors de la revolució gastronòmica de fa 30 anys, van ser homenatjats en un emotiu acte dimarts passat. Altres xefs catalans, com el trio del restaurant Disfrutar (Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas) o Nandu Jubany del Can Jubany, també han tingut una destacada participació en el congrés.

La presència de Catalunya a Madrid Fusión s’ha estès més enllà de la cuina, amb un especial reconeixement als seus vins, caves i productes artesanals de qualitat. Un estand immersiu ha permès als visitants submergir-se en la riquesa gastronòmica de la regió, amb tallers i ponències sobre oli d’oliva, formatges i dolços típics catalans.

Sens dubte, l’aposta de Jordi Roca per fusionar el món dels perfums amb l’alta cuina ha estat un dels aspectes més innovadors i sorprenents d’aquesta edició de Madrid Fusión, reafirmant així la seua posició com un dels xefs més creatius i avantguardistes del panorama gastronòmic actual.