Desenvolupen un test de sang capaç de detectar el càncer en estadis inicials

UPF Flomics Biotech ha desenvolupat un test de sang per detectar càncer de còlon, pulmó, pròstata, pàncrees i mama en estadis inicials.

La investigació s’ha realitzat amb més d’un miler de mostres de pacients de vuit hospitals, entre els quals l’Hospital Clínic de Barcelona i el Biobanc d’Andalusia. Els resultats van revelar una precisió de la prova del 92 per cent, una sensibilitat del 83 per cent i una especificitat del 90 per cent. La nova metodologia utilitza ARN lliure de cèl·lules i aplica una seqüenciació de nova generació i bioinformàtica impulsada per intel·ligència artificial (IA).

Així, UPF Flomics Biotech és una empresa emergent biotecnològica fundada per antics investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i especialitzada en biòpsia líquida basada en ARN.

A diferència dels mètodes convencionals de biòpsia líquida que depenen de l’ADN tumoral circulant, que detecta el càncer principalment en etapes avançades, l’enfocament de Flomics es basa en biomarcadors d’ARN. Segons els investigadors, l’ARN ofereix una visió en temps real de l’expressió gènica, capturant els canvis moleculars dinàmics que ocorren en les primeres fases del desenvolupament del càncer.

Així mateix, a l’integrar una seqüenciació de nova generació i bioinformàtica impulsada per la IA, Flomics ha desenvolupat una plataforma de descobriment de biomarcadors, capaç d’identificar i analitzar patrons d’expressió d’ARN associats a la presència tumoral, proporcionant una sensibilitat superior als càncers en una etapa primerenca.

Flomics avança ara cap als assajos clínics, un pas crucial per a l’aprovació reguladora i el posterior llançament comercial. Actualment, s’estan preparant estudis de validació a gran escala en col·laboració amb hospitals i institucions d’investigació per avaluar el rendiment del test en entorns clínics reals.

La companyia espera portar la seua tecnologia de biòpsia líquida al mercat, la qual cosa permet la detecció primerenca del càncer mitjançant una simple prova de sang. Per donar suport a aquesta pròxima fase, Flomics està llançant una nova ronda de finançament per accelerar els assajos clínics, aprovacions reguladores i expansió comercial.