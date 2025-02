Abans oblidats, ara desconeguts: la placa que una família d'Almenar demana modificar

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una família d’Almenar demana la retirada de la placa que apareix a la fossa amb víctimes de la Guerra Civil al cementiri d’Alpicat al no estar d’acord amb la inscripció d’“Abans oblidats, ara desconeguts” al defensar que algunes sí que estan identificades. És el cas de Maria Castellnou Pena, àvia de Miquel Bendicho Ambou, que va iniciar fa anys aquesta reclamació que ara, després de morir, continua la seua filla Marissa. Ja el 2020, Bendicho va escriure una carta a l’ajuntament perquè modifiquessin el text de la placa al considerar que és una “ofensa” a les famílies de les víctimes que han estat identificades i són recordades.

L’alcalde d’Alpicat, Joan Gilart, va contestar a la missiva amb una altra on explicava els esdeveniments que havien portat a la construcció de la fossa actual, com va confirmar Gilart a aquest diari. La carta indicava que el 24 d’agost del 1939 es va inaugurar l’actual cementiri d’Alpicat i l’antic va quedar en desús fins al tancament definitiu el 1973. Les restes de la fossa van seguir allà fins al 1994, quan van ser traslladades al cementiri nou. El 2009 es va fer un acte de reconeixement i dignificació de les víctimes. El consistori assenyala que el significat de la placa és perquè els veïns van conviure amb unes restes “oblidades” en un cementiri en desús i que el trasllat es va fer sense identificar els cossos, tot i que admet que no va ser el cas de Maria.

Maria Castellnou Pena ■ Maria (a la imatge, en un dibuix) tenia 77 anys quan va morir el novembre del 1938 per una bronquitis al camp de concentració franquista del Seminari Vell de Lleida. “La van detenir perquè buscaven els seus fills”, explica la seua besneta.Yuri

Una investigació de dos veïns d’Alpicat va permetre posar nom a les restes de més de 400 persones. “No són desconeguts, tenen família i per a nosaltres significa la placa de la no-dignificació”, diu Marissa Bendicho, besneta de Maria. “Quan va morir es va negar informació a la família sobre les seues restes i no sabíem que podríem haver-les reclamat”, diu. “El meu pare va lluitar tota la vida per aconseguir la dignitat de la seua àvia”, destaca.