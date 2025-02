Veus unides contra el càncer

Les 17 corals lleidatanes es van unir per lluitar contra el càncer en una iniciativa organitzada per l’ajuntament de Mollerussa i l’Associació contra el Càncer a Lleida. - GERARD HOYAS

El Teatre L’Amistat de Mollerussa va acollir ahir la tercera edició del concert solidari Corals contra el càncer, l’acte central que organitza l’Associació contra el Càncer a Lleida en col·laboració amb l’Ajuntament amb motiu del Dia Mundial contra aquesta malaltia, que tindrà lloc dimarts.

La iniciativa va resultar ser tot un èxit ja que van aconseguir vendre gairebé totes les entrades i omplir l’aforament del teatre, segons va afirmar Eva Figuera, la gerent de l’associació a Lleida: “Hi ha hagut moltíssim moviment i un ambient admirable, les butaques del teatre s’han omplert gairebé fins a completar tot l’aforament.”

La cita va reunir un total de 400 cantaires de 17 corals lleidatanes. Tots ells es van unir per donar visibilitat a la tasca que fa l’Associació contra el Càncer a Lleida amb els malalts i les famílies que passen per processos oncològics i també per aconseguir fons per a la investigació de nous tractaments. En aquest sentit, Figuera va explicar que gràcies a la venda de les entrades d’ahir, com a associació, “nosaltres dedicarem aquests diners per ajudar tots els atesos per la nostra entitat”.

L’Associació ofereix servei d’acompanyament i de suport psicològic a persones que tenen la malaltia i passen per processos oncològics, com pautes per ajudar a afrontar-ho amb la família i inverteixen els fons recaptats a la recerca de nous mètodes per combatre el càncer.

El concert, presentat per Gina Raymat i Jordi Puche, es va dividir en dos parts. En la primera van actuar les corals procedents de la comarca del Segrià amb un repertori de sis cançons, i després, les corals del Pla d’Urgell van cantar sis composicions musicals més.

L’actuació de les corals va estar acompanyada de diferents instruments com el piano, la bateria i el violí. Així mateix, la vetllada no tan sols va ser un èxit per la venda d’entrades, també per l’ambient de solidaritat que es va viure durant l’acte i la participació dels cantants i dels assistents, com narra Figuera: “Estem molt contents de la gran implicació de cada un dels 400 cantaires que han pujat a l’escenari i, sobretot, del públic de la demarcació del Pla d’Urgell i de Lleida en general que han vingut fins al teatre per donar suport a aquesta causa solidària.”

A més a més, com a representant de l’entitat, Figuera va assegurar que la tercera edició d’aquest concert contra el càncer ha estat possible gràcies al suport de l’ajuntament i “agraïm a les institucions del Pla d’Urgell que han col·laborat per a la realització d’aquesta iniciativa solidària”.