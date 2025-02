Descobreixen que un bacteri bucal comú augmenta el risc d’ictus

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una investigació presentada en la Conferència Internacional d’Ictus 2025 de l’Associació Americana de l’Ictus ha revelat que el bacteri Streptococcus anginosus, comunament present en la boca i el tracte gastrointestinal, podria estar relacionada amb un risc més gran de tenir un accident cerebrovascular i un pitjor pronòstic en pacients que ja l’han patit.

L’estudi, realitzat al centre d’ictus més gran del Japó, va analitzar la presència de bacteris a la saliva i l’intestí de 189 pacients que havien patit un ictus recentment, comparant-los amb 55 participants sense historial d’accidents cerebrovasculars. Els resultats van mostrar una presència significativament major de Streptococcus anginosus en el grup de pacients amb ictus.

Impacte dels bacteris en el risc d’ictus

Els investigadors van descobrir que la presència de Streptococcus anginosus a l’intestí augmentava en un 20% les probabilitats de patir un ictus, fins i tot després de considerar altres factors de risc vascular. Al contrari, altres bacteris com l’Anaerostipes hadrus i la Bacteroides plebeius es van associar amb una reducció del risc en un 18% i 14% respectivament.

La importància de la salut bucal en la prevenció

El Dr. Shuichi Tonomura, autor principal de l’estudi, destaca que "en el futur, si existís una prova ràpida per detectar bacteris nocius a la boca i l’intestí, podríem utilitzar aquesta informació per calcular el risc d’ictus". Els experts subratllen la importància de mantenir una bona higiene bucal i reduir el consum de sucre com a mesures preventives.

Què és la Streptococcus anginosus ?

La Streptococcus anginosus és un bacteri que forma part del grup Streptococcus milleri, presenti naturalment a la cavitat oral i el tracte gastrointestinal. Aquest bacteri pot contribuir a la càries dental mitjançant la producció d’àcids que deterioren l’esmalt dental. La seua presència elevada s’ha relacionat amb diversos problemes de salut, incloent-hi ara un risc més elevat de tenir un ictus.