El 2024 es van diagnosticar més de 2.500 casos nous de càncer a Lleida

Un any més, els experts són unànimes al destacar la importància de la detecció precoç del càncer per augmentar la supervivència de les persones que tenen aquesta malaltia. Amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer, que se celebra avui, diverses associacions de professionals i pacients tornen a reclamar més inversió en la prevenció per al diagnòstic i també en el foment d’un estil de vida saludable per reduir la incidència.

Segons les dades del departament de Salut, s’estima que l’any passat es van diagnosticar més de 2.500 casos nous de tumors malignes a les comarques lleidatanes. En el conjunt de Catalunya, van ser 42.851. Els més freqüents en homes són els de pròstata, colorectal, pulmó, bufeta urinària i fetge, mentre que en el cas de les dones són el de mama, el colorectal, pulmó, d’úter i pàncrees. Aquest tipus de càncers suposen més del 60% del total de deteccions en tots dos sexes.

Així mateix, Salut destaca que les xifres de supervivència mostren la necessitat d’un seguiment assistencial dels pacients més enllà dels cinc anys del diagnòstic. De fet, assegura que el 80% de les persones amb càncer que sobreviuen als cinc anys continuen vius una dècada després del diagnòstic. Així mateix, els experts recorden que l’índex de supervivència és molt elevat en alguns tumors però que segueix per sota del 30% en d’altres com els de pàncrees, esòfag, pulmó o fetge. Per això, remarquen la necessitat de continuar incrementant la investigació, un sector capdavanter a Catalunya i a Lleida, amb múltiples avenços en tractaments. Amb l’objectiu d’arribar a una supervivència del 70% el 2030, l’Associació Contra el Càncer impulsa una iniciativa que promou conèixer més dades sobre la realitat oncològica que permetin millorar l’equitat en l’atenció.

«Res no tornarà a ser com abans»

Present és una veïna de Rosselló de 57 anys a qui van diagnosticar un càncer de mama HER2+ luminal B el setembre del 2023. Després de passar per cicles de quimioteràpia, una operació, radioteràpia i un tractament dirigit, ara començarà un assaig clínic. Explica que el seu diagnòstic va ser per “casualitat” després de la revisió anual per la sanitat privada. “Tenia un petit bony però em van dir que no era important i que tornés als 6 mesos. No vaig esperar i me’n vaig anar a Urgències. Em van diagnosticar el tumor. Això constata la importància de no deixar passar res, de voler-se i cuidar-se i fer-se revisions de forma periòdica”, destaca. Present assenyala que els tractaments “són agressius, et deixen físicament anul·lada” i té clar que el càncer “et canvia la vida, res ja no tornarà a ser com abans, una cosa de la qual no ets conscient fins que no et passa”. Una de les preocupacions és la feina. “Sempre he estat molt activa i m’encantava el meu treball, però ara mateix no podria portar el mateix ritme. Això també és molt dur a nivell emocional, per la qual cosa s’haurien de canviar els protocols perquè el retorn a la vida laboral, si és que és factible tornar, sigui de forma més flexible i que també es pugui comptar amb una pensió digna”, opina. Sobre l’atenció als pacients oncològics, té una gratitud total als professionals de l’Arnau. “No han parat de buscar solucions i alternatives”, remarca. També a l’Associació contra el Càncer de Lleida. “Fan molt accessibles serveis com la fisioteràpia, la psicologia o la nutrició, que són molt importants”, conclou.

El càncer centrarà l’edició d’aquest any de La Marató

La 34 edició de La Marató de 3Cat, que se celebrarà el proper 14 de desembre, es dedicarà a la divulgació i l’impuls de la investigació en càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i arreu del món. Així, la jornada solidària tornar a mobilitzar la societat catalana per una malaltia que té un profund impacte social i que encara planteja molts reptes en la investigació, un sector capdavanter a Catalunya a nivell internacional. La Marató de 3Cat ha recaptat 254 milions d’euros i ha finançat un total de 1.048 projectes desenvolupats per 1.762 equips que han implicat 10.900 investigadors.

Exigeixen més infermeres d’oncologia

La Societat Espanyola d’Infermeria Oncològica i el Consell General d’Infermeria van denunciar ahir que els pacients amb càncer augmenten mentre que les infermeres expertes en oncologia “continuen sent escasses”. Des del 2018, el Govern central ha destinat 993,4 milions d’euros a projectes d’investigació i innovació contra el càncer. Mentrestant, ahir es va donar a conèixer un estudi de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i l’Institut Químic de Sarrià de Barcelona, que ha aplicat la combinació de fototeràpia i immunoteràpia per tractar el càncer de mama HER2+.