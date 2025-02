“Junts guanyarem el càncer”

“Cal continuar lluitant per aconseguir més investigació, prevenció, tractaments i suport als pacients oncològics i les seues famílies.” Així ho va reivindicar ahir el doctor Joan Viñas, que va donar el seu testimoni en primera persona en l’acte convocat per l’Associació contra el Càncer de Lleida celebrat a la plaça Paeria. Viñas va recordar que fa una dècada que el tracten des de Lleida per un càncer de ronyó amb metàstasi. “Els tractaments han avançat molt, la qual cosa ha millorat la qualitat de vida i la supervivència”, va defensar alhora que va recordar que “Lleida té grans professionals sanitaris i una investigació capdavantera sobre el càncer”. En aquesta línia, va insistir que “cal continuar lluitant perquè no s’acabi mai el finançament dels tractaments, que són molt cars, i perquè tota la població hi tingui accés en les mateixes condicions”. Així mateix, va dir que, malgrat que aquesta malaltia causa por i incertesa, “junts continuarem guanyant el càncer”.

En l’acte també va intervenir Present Forcada, veïna de Rosselló que ja va explicar la seua experiència a SEGRE. Forcada va insistir en la necessitat de reduir els temps d’espera i un diagnòstic ràpid i eficaç a més d’una atenció integral als pacients i les famílies “en el mateix moment del diagnòstic, durant el tractament i quan aquest hagi acabat”. Així mateix, va valorar la gran tasca de l’Associació contra el Càncer, la qual cosa, va dir, “ens recorda que no estem sols”. Mentrestant, el president de l’entitat a Lleida, Sisco Maranges, va assenyalar que el càncer és una malaltia “que implica tota la societat” i que, malgrat les xifres que evidencien la seua elevada incidència, “darrere dels números hi ha persones amb les seues pròpies experiències i hem d’enfrontar-nos al repte que suposa rebre un diagnòstic que arriba sense avisar”.

Augmenten els casos d’un tumor de pulmó per la contaminació

Un estudi alerta de l’augment global del subtipus de càncer de pulmó més relacionat amb la contaminació atmosfèrica, l’adenocarcinoma. L’estudi de l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer, publicat a The Lancet Respiratory Medicine, assenyala que aquest tipus de tumor ha crescut especialment entre dones i generacions més joves. Els experts apunten que el tabaquisme i, sobretot, l’exposició a la contaminació per partícules fines són factors determinants en aquesta tendència. L’Àsia oriental, amb la Xina al capdavant, és la regió més afectada amb una taxa de 27.12 casos per 100.000 homes i 19.03 per 100.000 dones.