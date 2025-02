Ni til·la ni valeriana, aquesta infusió natural és el nou fenomen contra l’estrès i supera els remeis clàssics

El té de lavanda, la infusió de moda per combatre l’estrès.Unsplash

La recerca de solucions naturals per combatre l’estrès i l’ansietat està portant moltes persones a descobrir alternatives més enllà dels remeis tradicionals. El té de lavanda emergeix com la nova sensació en el mercat de les infusions, ja que destaca per les seues propietats relaxants i el sabor delicat.

Suport científic i propietats beneficioses

Un recent estudi realitzat per la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units ha donat resultats prometedors. La investigació, que va involucrar 60 adults durant dos setmanes, va demostrar una reducció significativa en els nivells d’ansietat i depressió després del consum regular de 2 grams de té de lavanda, dos vegades al dia.

Els nutricionistes assenyalen que aquesta infusió, a més de ser lliure de calories quan es consumeix sense edulcorants, conté compostos bioactius valuosos. Els olis essencials com l’acetat de linalil i el linalool són els responsables dels seus efectes antiinflamatoris, antioxidants i sedants.

Història i tradició en la medicina natural

L’ús medicinal de la lavanda es remunta a l’antiga Grècia, on ja s’apreciaven les seues propietats terapèutiques. A Espanya, el seu cultiu i utilització han experimentat un creixement notable en els últims anys, amb un augment del 45% en la demanda de productes derivats d’aquesta planta aromàtica.

Precaucions i grups de risc

Malgrat els seus beneficis, els experts recomanen precaució en el seu consum. Les embarassades, mares lactants i nens han d’evitar aquesta infusió a causa de la concentració d’olis essencials. S’aconsella consultar amb un professional sanitari abans d’incorporar-la a la dieta habitual.

Tendències de consum

Les vendes de te de lavanda han experimentat un increment del 150% l’últim any a Espanya, segons dades del sector herbolari. Els consumidors entre 25 i 45 anys representen el grup demogràfic que més demanda aquest producte, especialment en àrees urbanes on els nivells d’estrès són més elevats.