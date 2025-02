Ateses 27 nenes i joves per mutilació genital a Lleida en setze anys

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han atès 27 casos de mutilació genital femenina a les comarques lleidatanes des del 2008. Segons les dades obertes de la Policia catalana, el conjunt de Catalunya s’han fet un total de 428 atencions en els últims 16 anys. El 2024, es van registrar 12 casos, dos dels quals a Ponent. En la majoria, les unitats d’atenció van poder evitar que les dones, la majoria menors d’edat, patissin aquest tipus de violència al poder intervenir amb la família.

El gener de l’any passat, els Mossos van intervenir en el cas de dos germanes residents a la comarca del Segrià, de 16 i 26 anys, al tenir coneixement que podien ser sotmeses a una mutilació genital durant un viatge que anaven a fer amb la família al seu país d’origen, a l’Àfrica subsahariana.

Com és habitual en aquests casos, des d’Educació i Salut es posa en avís la Policia quan es detecta d’un risc de mutilació genital femenina. En aquest cas, una vegada alertats, els Mossos es van reunir amb tota la família de les joves per explicar-los-en de les conseqüències i que se’ls faria un seguiment i vigilància de la situació de les dos germanes. El 2023, els Mossos ja van evitar que tres germanes, dos de les quals menors d’edat i residents a la comarca de la Segarra, fossin víctimes d’una mutilació genital femenina i d’un matrimoni forçat.

En els últims anys, Dexeus Dona ha reconstruït el clítoris a 12 dones residents a Lleida que havien patit una mutilació. El 2024, hi va haver 10 casos, cap a les comarques lleidatanes.

L’edat mitjana de les pacients és de 28 anys i per països d’origen, un 20 per cent havien nascut a Espanya, un 22% al Senegal, un 15 per cent a Gàmbia i un 8% a Mali.

Presentació avui del llibre ‘Valeroses’

La Llibreria Caselles de Lleida acollirà avui a les 19.00 hores la presentació del llibre Valeroses en el Dia Internacional contra la Mutilació Genital Femenina, que es commemora avui. L’acte comptarà amb la presència de l’autora, Anna M. Porté i la ginecòloga de l’Arnau Montse Macià. Els beneficis del llibre es destinen a l’entitat Save a Girl Save a Generation.