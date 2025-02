Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Óscar López, ha anunciat avui la imminent publicació d’una ordre ministerial destinada a combatre les estafes telefòniques a Espanya. La nova normativa, que veurà la llum abans d'acabar aquest mes de febrer, establirà restriccions significatives en les comunicacions comercials telefòniques per protegir els consumidors.

Durant una entrevista concedida a Rac1, López ha detallat que la mesura prohibirà expressament la realització de trucades comercials des de números que no siguin gratuïts (800 o 900) o que no comencin con un prefix provincial espanyol. "No podrà rebre una trucada comercial des d’un mòbil", ha emfatitzat el ministre, assenyalant que aquesta pràctica, actualment habitual, quedarà terminantment prohibida.

Sancions i mecanismes de control

La nova regulació contempla un règim sancionador que s’activarà davant dels incompliments. Els ciutadans podran presentar denúncies a través de l’oficina d’atenció al consumidor de telecomunicacions, organisme que tindrà la capacitat d’imposar les sancions corresponents. Aquesta mesura s’emmarca en una estratègia més amplia de protecció al consumidor en l’àmbit digital.

Regulació de la Intel·ligència Artificial

El ministre també ha abordat la necessitat de regular la Intel·ligència Artificial, apostant per un "model europeu basat en la regulació" com a alternativa al sistema nord-americà. López ha defensat la importància d’establir un marc normatiu que garanteixi un ús responsable d’aquestes tecnologies.

Presència en xarxes socials

Respecte a la presència institucional a la xarxa social X (anteriorment Twitter), López ha confirmat que el govern mantindrà la seua activitat a la plataforma, ja que la considera una "eina molt poderosa de comunicació". No obstant, ha establert límits clars: "Persona que insulti, persona que bloquejo", ha manifestat.

Protecció de menors en entorns digitals

El Ministeri està treballant en una nova llei de protecció del menor en l’àmbit digital, que inclourà sistemes de verificació d’edat en col·laboració amb les operadores. A més, s’està estudiant la regulació de la figura dels nens youtubers, una iniciativa que el ministre considera "interessant" encara que requereix una anàlisi més profunda.