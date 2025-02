Més de 330 nens atesos per abusos

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les cases Barnahus de Lleida i la Seu d’Urgell van atendre un total de 334 menors d’edat víctimes d’abusos sexuals entre febrer (mes en què van començar el servei) i desembre del 2024. És el balanç que va presentar ahir la conselleria de Drets Socials i Inclusió, que va destacar que la detecció de violència sexual infantil s’ha multiplicat per 2,5 en només un any gràcies a un model d’atenció integral i multidisciplinari que evita la revictimització del menor i pretén acabar amb la “impunitat”. Segons les xifres del departament, a la casa de Lleida es van atendre l’any passat 270 casos i uns altres 64 a la de la Seu d’Urgell. Un dels reptes d’aquest any és la construcció d’espais definitius tant a la capital del Segrià com a la de l’Alt Urgell, que ara es troben en ubicacions temporals. La previsió és que les noves cases, ara en construcció, entrin en funcionament el 2026.

Pel que fa al perfil dels 2.897 menors i adolescents atesos en els 14 centres repartits per tot Catalunya, vuit de cada deu són nenes i el 53,1% dels fets han tingut lloc en l’àmbit familiar. Sobre les edats, els abusos soferts entre els 12 i els 15 anys representen a prop del 34% i la franja d’edat de 5 a 8 anys concentren un 29,4% dels casos atesos als serveis Barnahus. Així mateix, la majoria dels casos venen derivats pels professionals sanitaris i prop del 45% estan judicialitzats.

Si es coneix o se sospita de maltractament infantil es pot trucar al 116 111 o visitar ‘www.totok.cat’

La consellera, Mònica Martínez Bravo, va valorar l’èxit del model, amb una bona acollida a nivell judicial, que ofereix un espai adequat i amable perquè els nens i nenes se sentin segurs i “les famílies s’atreveixin a fer el pas a denunciar”. En aquest sentit, va destacar que el model Barnahus ha permès fer “aflorar una xacra que fins ara estava enterrada”.

Des de la conselleria van recordar que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) té l’obligació de comunicar els casos en els quals hi podria haver violència sexual a la Fiscalia. De cara al futur, els reptes passen per consolidar els serveis existents, més formació dels professionals implicats en la protecció dels menors i campanes de prevenció i sensibilització. No es descarten obrir més centres si així es demostra necessari.