El Gran Recapte, amb un 5% més d'aliments a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gran Recapte celebrat el novembre passat ha tancat resultats i a les comarques lleidatanes va aconseguir un total de 109.000 quilos d’aliments, un 5% més respecte a la campanya solidària d’un any abans. Així mateix, de les aportacions econòmiques aconseguides a la província de Lleida, un total de 38.000 euros es destinaran a persones afectades per la dana de l’octubre passat. La directora del Banc dels Aliments de Lleida, Teresa Farré, destaca que un any més la solidaritat ha desbordat les previsions i que, gràcies a aquestes aportacions altruistes, es podrà continuar ajudant les 21.000 persones en situació de vulnerabilitat que atenia l’entitat a finals del 2024. A partir d’ara, començarà el procés de repartir els aliments i fer aportacions econòmiques per cobrir les necessitats bàsiques en els tres primers mesos de l’any. Així mateix, l’entitat s’enfronta a un canvi de model alimentari, després de l’entrada en vigor del repartiment dels ajuts de la UE a través de targetes moneder i no en aliments en espècie. Això va provocar que algunes entitats tanquessin i ara porta a plantejar-se un canvi que es començarà a perfilar el 2026. En el conjunt de Catalunya, el Gran Recapte va tancar la 16 edició després d’aconseguir 6.114.083 euros, cosa que suposa 1.521.984 quilos. El resultat global és una pujada del 4,7% respecte a l’anterior edició.