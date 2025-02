Joan Reig presentarà el seu nou single a L'Slàvia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El reconegut músic català Joan Reig, bateria d’Els Pets, presentarà aquest dissabte el seu nou single 'Marinera' en un concert especial que tindrà lloc a la cafeteria Slàvia de Les Borges Blanques. L’artista estarà acompanyat per un quartet de músics de primer nivell, incloent Txabi Ábrego i Sergi Esteve a les guitarres, amb Sergi Carós al baix.

La nova cançó, que va nàixer com un sentit homenatge a la memòria de la seua mare, ha estat gravada en l’estudi musical de Txabi Ábrego a Almacelles, convertint-se en el segon single que Reig produeix en aquestes instal·lacions després del llançament de 'Volia volar' el maig de l’any passat. "Serveix perquè la gent vegi que, a part d’Els Pets, també faig altres coses", va explicar Reig a SEGRE, destacant la importància de mostrar la seua faceta com a artista en solitari.

Slàvia

L’elecció del local no és casual, ja que el músic manté una estreta relació amb l’establiment des de fa anys. "He mantingut des de fa molts anys una bona relació amb la família de L'Slàvia, a les gires que feia amb Mesclat o Refugi, i fins i tot he vingut a disfrutar de concerts, com fa poc un de Borja Penalba. La veritat és que els vull molt i ells em tenen com si fora de la família", va comentar l’artista.

El projecte Sessions Almacelles

Aquest nou single forma part d’un ambiciós projecte que culminarà amb la publicació d’un àlbum en vinil titulat 'Sessions Almacelles'. Reig ha adoptat una estratègia de llançament progressiu, seguint les tendències actuals de la indústria musical. "Ara, la 'nova' indústria discogràfica funciona així, amb llançaments de singles un a un, com es feia als anys 60", va explicar el músic.

El pla contempla|preveu la publicació gradual d’entre deu i dotze cançons, que finalment es recopilaran en un format físic. Aquesta estratègia reflecteix l’adaptació dels artistes veterans a les noves dinàmiques del mercat musical, on el streaming i els llançaments individuals han guanyat protagonisme davant els àlbums tradicionals.