Massiel anuncia que ha fet front a un càncer de pulmó

Massiel ha combatut un càncer de pulmó, segons va confirmar ahir la mateixa cantant i actriu de 77 anys en declaracions a un programa de televisió. Segons l’avenç de l’entrevista que va emetre ahir a la nit DeViernes a Telecinco, la primera artista espanyola que va guanyar el Festival d’Eurovisió, l’any 1968, va rebre el diagnòstic després de començar a sentir-se “molt malament” i ser sotmesa a tota mena d’anàlisis.

“Soc viva de miracle perquè m’han passat moltes coses i sobreviure ha estat una batalla fotuda”, va comentar. Es va haver de sotmetre a cirurgia per a l’extirpació del tumor, així com a quimioteràpia, que per a ella va ser “un calvari”. Ha afrontat en silenci la malaltia, que li va ser diagnosticada poc després que li fos detectat un càncer similar al seu germà, que va morir el juny passat. Filla del famós promotor Emilio Santamaría, que va ser mànager d’artistes com Los TNT, de Monna Bell o Miguel Ríos, entre d’altres, María de los Ángeles Santamaría (Madrid, 1947) va fer el salt a la música a l’esquena del seu pare amb l’àlies que li va posar el seu professor de ballet. Van ser molts i diversos els estils pels quals van transitar els seus més de cinquanta discos.