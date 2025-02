Les Àguedes anuncien el carnaval

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Nombroses poblacions i entitats de la demarcació de Lleida i de la Franja de Ponent van celebrar el cap de setmana passat les festivitats de Santa Àgueda i de Sant Blai les onomàstiques dels quals tenien lloc dilluns i dimecres de la setmana passada. Sovint serveixen com a “anunci” de la imminent arribada dels carnestoltes, que aquest any tenen com a data oficial els dies entre el 27 de febrer i el 4 de març.

Mig centenar de dones van participar ahir al tradicional àpat de Santa Àgueda celebrat al local de les Mestresses de Casa de Massalcoreig i unes quaranta van assistir al dinar organitzat per l’àrea de la dona de la Casa d’Aragó de Lleida.

A Mequinensa, on aquestes dos festivitats acullen des de la postguerra el carnaval, que es va “disfressar” de celebració religiosa per evitar la prohibició franquista de celebrar-lo, més de 200 persones van participar en el concurs de disfresses.