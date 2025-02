Animac, la cita més bestial

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Animac posarà la lupa aquest any en uns dels principals personatges protagonistes de les pel·lícules d’animació al llarg de la història, els animals. Sota el lema We, animals, la 29 edició de la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya –a la Llotja de Lleida del 20 al 23 de febrer– proposarà així una mirada profunda sobre la nostra connexió amb el regne animal a través de bona part dels 226 films que podran visionar-se durant les quatre intenses jornades del certamen. D’aquesta forma ho va destacar ahir la directora d’Animac, Carolina López, en la presentació oficial de la cita, acompanyada per la regidora de Cultura, Pilar Bosch, i la vicepresidenta de la Diputació i de l’IEI, Estefania Rufach.

També es va revelar l’últim premi que faltava per anunciar i serà un autèntic pes pesant de l’animació espanyola, l’artista Javier Mariscal. El dissenyador, dibuixant i historietista creador del Cobi, la mascota de Barcelona’92, rebrà el Premi Trajectòria en la jornada de clausura d’Animac, en la qual també oferirà una masterclass i podrà veure’s una àmplia retrospectiva de la seua obra i, en especial, la seua última pel·lícula, Dispararon al pianista (2023), el seu segon llargmetratge al costat de Fernando Trueba després de l’èxit de Chico y Rita (2010), nominada als Oscars.

Animac projectarà 5 estrenes mundials, 3 d’internacionals, 67 a Espanya i 50 a Catalunya

En aquest sentit, la responsable del certamen va remarcar la projecció de fins a cinc films que estan nominats als Oscars: els llargmetratges Flow, del letó Gints Zibalodis; i Memorias de un caracol, de l’australià Adam Elliot, així com els curtmetratges Beurk!, del francès Loïc Espuche; Wander to Wonder, de l’holandesa Nina Gantz; i Beatiful Men, del belga Nicolas Keppens.

Dels 226 films programats, la majoria (214) seran curtmetratges, a més de 5 migmetratges i 7 llargmetratges, amb 5 premières mundials, 67 estrenes a Espanya, 50 a Catalunya i 3 estrenes internacionals. A més, com ja s’havia anunciat, el Premi Honorífic d’Animac s’atorgarà al duo canadenc d’animadors Wendy Tilby i Amanda Forbis, i l’Animation Master, a l’artista, director i animador Gialuiigi Toccafondo, de San Marino. Entre les conferències amb personatges destacats del món de l’animació, visitaran Lleida Jordi Solanes (sèrie Arcane de Netflix) i Isabel Herguera (director d’Animac entre 2003 i 2011 i Premi Honorífic del certamen l’any passat).

Per la seua banda, Pilar Bosch va destacar “l’impuls a la indústria” que proporciona Animac amb l’acompanyament al futur talent i va recordar que “el cine d’animació no només és per a petits sinó també per a adults”. Així mateix, Estefania Rufach va afirmar que la Diputació i l’IEI continuen donant suport a un esdeveniment internacional que “dona nom i prestigi a la ciutat de Lleida i al territori, contribuint que Lleida sigui un referent cultural”.

Prop de 12.000 alumnes gaudiran de les sessions escolars

Un total d’11.791 alumnes de Lleida i comarques disfrutaran aquest any de les sessions escolars previstes a partir de dilluns vinent a la Llotja i CaixaForum Lleida. Està prevista l’assistència de 43 centres a les sessions per a educació infantil i cicle inicial de Primària, 38 a les de cicle mitjà i superior, i 14 a les de Secundària.D’altra banda, la sala Lleida Jove, al carrer la Palma, exhibeix fins al dia 28 l’exposició El temps animat, amb una selecció d’obres creades amb diferents tècniques d’animació per part d’alumnes del cicle de grau superior de l’Escola d’Art Leandre Cristòfol.