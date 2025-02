Publicat per Paula Pardo Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida compta amb un centre d’igualtat anomenat Centre Dolors Piera, el qual neix per tal de fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones homes. Aquesta organització adquireix el compromís de treballar en aquest sentit en l’àmbit universitari i en la societat en general.

En aquest cas, la secció d’Igualtat de Gènere Dolors Piera de la Universitat de Lleida ha premiat diferents recerques destacades en l’àmbit d’igualtat i de diversitat de gènere, totes elles treballs de final de màster (TFM) i de grau (TFG).

Les temàtiques més destacades d’aquests premis arrepleguen la justícia restaurativa en casos de matrimoni forçat, l’anàlisi de l’espai urbà en clau de gènere, les experiències de les persones trans en la pràctica esportiva, el rol pedagògic de la ficció en les infàncies queer i la incorporació de la consciència de gènere al batxillerat.

Cal destacar que les científiques guanyen terreny a Lleida, ja que segons les dades de l’institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), el 59,8% de la seva plantilla està formada per dones amb una xifra que ha augmentat respecte al 56% del 2018.

Entre els premiats, hi destaca la Tesi doctoral de la Laura Serramià, la qual s’anomena “Justícia restaurativa en supòsits de violència de gènere: especial incidència en els matrimonis forçats”. Aquest projecte ha rebut el premi a millor tesi doctoral, premiat amb 2.000 euros.

Per altra banda, el premi al millor Treball de Màster ha estat per la Mónica Fernández per la seva recerca anomenada “Avaluació de l’espai urbà per a la millora de vida quotidiana de les dones. Altrament, també hi ha hagut un reconeixement per igual a dos Treballs de Final de Grau, un per Milo Morales, anomenat “Exploring Queer Childhood trhough Contemporary Fiction” i el de la Maria Immaculada Martín: "Més enllà del binarisme: les experiències de persones trans en la pràctica d'Activitat Física i Esport"

Aquest any s’han convocat un total de 34 treballs, amb una autoria majoritàriament femenina amb un 91% de les presentacions. Aquests projectes aborden temes socials de gran importància i contribueixen a la visibilització de la igualtat de gènere i la diversitat.