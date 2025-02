Un jove viu una aterridora experiència en ser empassat i escopit per una balena i ha quedat gravada en vídeo

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jove veneçolà de 24 anys va viure una experiència aterridora mentre practicava caiac juntament amb el seu pare a Punta Arenas, Xile. Adrián Simancas va ser empassat i posteriorment escopit per una balena a les aigües de l’Estret de Magallanes, segons mostra un vídeo gravat pel seu pare, Dell Simancas, durant el succés.

L’incident va tenir lloc el passat 8 de febrer en la coneguda com Bahía de l’Àguila, al sud de Punta Arenas. Les balenes són freqüents en aquesta zona durant aquesta època de l’any. En qüestió de segons, Adrián va desaparèixer entre les goles del cetaci i va emergir ràpidament, una mica atordit però il·les. El seu pare el va animar a allunyar-se mentre la balena rondava pels voltants.

Relat dels protagonistes

Adrián va descriure l’experiència: "Veig entre blau i blanc que em passa a prop de la cara, estava com d’una banda i per sobre. No entenia què estava passant. M’enfonso i vaig pensar que m’havia menjat".

Per la seua part, Dell va recordar la por que va sentir en perdre de vista el seu fill durant uns segons després de bolcar el caiac. "No vaig veure Adrián per tres segons. De sobte surt disparat i allà em vaig tranquil·litzar una mica, perquè el vaig veure fora," va relatar.

Final feliç

Afortunadament, tant pare com fill van poder tornar sans i estalvis a la costa xilena després de l’impactant trobada amb la balena amb gep. Una aventura que sens dubte recordaran per la resta de les seues vides.