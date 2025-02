Viatge a la història de l'Orfeó

“Un dia històric!”, va proclamar ahir Antoni Soliva, president de la Fundació Orfeó Lleidatà. No n’hi havia per a menys. Per primera vegada la història dels més de 160 anys de l’Orfeó Lleidatà figura negre sobre blanc en un llibre. La presentació del volum Orfeó Lleidatà. Més de 160 anys de compromís (1861-2024) va abarrotar l’Espai Orfeó, amb més de 150 persones i la presència, a primera fila, d’una altra imatge també històrica, amb fins a cinc expresidents de l’entitat coral: Salustià Estadella, Miquel Àngel Soriano-Montagut, Trini Benseny, Manuel Lladonosa i Maite Torà. Va ser el primer acte de l’Any Lluís Virgili, amb el qual es commemora aquest 2025 el centenari del naixement de l’històric director de l’Orfeó durant quatre dècades, mort el 2017. El director executiu de l’entitat, Xavier Quinquillà, va exercir de mestre de cerimònies en una vetllada amb entrevista a l’autor, l’historiador i musicòleg Lluís Marc Herrera, i al prologuista, l’historiador Manuel Lladonosa; amb intervencions institucionals i, com no podia ser d’una altra manera, amb cant coral, primer amb el Cor Jove i, com a colofó, amb l’Orfeó Lleidatà interpretant El cant dels ocells, amb Pol Pastor al piano. Herrera va recordar la vinculació de l’entitat cultural a la ciutat al llarg de tota la seua història, “des del primer president, el llavors alcalde Manuel Fuster, just en l’època en què es van enderrocar les muralles, va arribar el ferrocarril, es van projectar els Camps Elisis i es van assentar les bases del model urbanístic actual de Lleida”.

La directora general de Cultura Popular, Carol Duran, va remarcar “el compromís de l’Orfeó amb la llengua, la cultura i el territori”. El president de la Diputació, Joan Talarn, va assegurar que “la història musical de la ciutat i la demarcació no podria escriure’s sense l’Orfeó Lleidatà, una entitat coral de referència a Catalunya”. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar que “aquesta institució ha acompanyat l’evolució de la música al nostre país i el progrés de la ciutat durant els últims 164 anys” i va destacar i va agrair en especial “l’aposta de l’Orfeó per venir al Centre Històric de Lleida”.