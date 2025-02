Termalisme sense fronteres: el programa estrella de l’Imserso s’expandeix amb noves destinacions

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa de Termalisme de l’Imserso podria incloure destinacions a França i Portugal. Així ho va anunciar la seua directora general, Mayte Sancho, en un debat celebrat en el marc de la passada Fitur 2025, on va estar acompanyada pel president de l’Associació Nacional de Balnearis (ANBAL), Miguel Mirones.

Sancho va avançar que s’està estudiant amb deteniment aquesta possibilitat, que contemplaria l’intercanvi de clients entre els esmentats països veïns. "És un incentiu més i estem oberts a tota mena d’iniciatives", ha subratllat, afegint que "hi ha esperança per al proper any".

Suport inicial del sector balneari

Per la seua part, Miguel Mirones va mostrar el seu suport preliminar a aquesta proposta, anunciant la creació d’un grup de treball per col·laborar amb l’Imserso en el seu desenvolupament. Aquest equip s’encarregarà d’avaluar la viabilitat de la idea i el seu impacte al sector, buscant maximitzar els beneficis tant per als balnearis d’Espanya com per als dels països veïns.

De moment, l’Institut té previst entaular converses amb el Govern de Portugal per analitzar aquesta iniciativa de forma conjunta. La idea de Sancho és que es converteixi en "un programa referencial en l’àmbit internacional", per a la qual cosa seria necessària la seua aprovació en els Pressupostos Generals de l’Estat. "Podeu comptar amb mi", ha assegurat.

Xifres del programa actual

Es pot recordar que l’edició actual del programa de Termalisme, que va començar el passat 1 de febrer, compta amb 190.513 places distribuïdes a 84 balnearis de tot Espanya, la qual cosa suposa una inversió de 34 milions d’euros i un impacte econòmic estimat en 115 milions.

Sens dubte, aquest programa s’ha convertit en un pilar fonamental per millorar la qualitat de vida dels pensionistes espanyols, contribuint al seu benestar físic i mental. Amb aquest nou pla d’expansió, es busca oferir opcions més variades per als qui desitgen disfrutar d’experiències diferents més enllà de les nostres fronteres.

Requisits i gestió de sol·licituds

Participar en el Programa de Termalisme continua sent accessible per a aquells que compleixen certs requisits. Entre ells, ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del sistema de seguretat social espanyol, o bé tenir més de 65 anys com a assegurat de l’esmentat sistema. A més, és fonamental que el sol·licitant pugui valer-se per si mateix per a les activitats diàries i no tingui contraindicació mèdica per rebre els tractaments oferts.

La inscripció es pot realitzar de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Imserso o, si es prefereix, mitjançant l’enviament dels formularis corresponents per correu postal. Aquest procés assegura que tots els interessats tinguin l’oportunitat de disfrutar dels beneficis d’aquest programa tan valorat.

Un futur prometedor per al turisme sènior

La possible incorporació de destinacions internacionals al programa de Termalisme de l’Imserso suposa un pas més en la consolidació del turisme sènior com un sector clau per a l’economia espanyola. Amb una població cada vegada més envellida, iniciatives com aquesta cobren especial rellevància per garantir el benestar i la qualitat de vida dels nostres majors.

A més, l’obertura a nous mercats pot contribuir a desestacionalitzar la demanda turística i a enfortir les relacions amb països veïns, generant sinergies i oportunitats de col·laboració en l’àmbit del turisme de salut i benestar.

Sens dubte, el futur es presenta prometedor per al programa de Termalisme de l’Imserso, que continua evolucionant per adaptar-se a les necessitats i expectatives d’un col·lectiu cada vegada més actiu i desitjós de viure noves experiències.