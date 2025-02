Mor la cantant mexicana Paquita la del Barrio, coneguda per la seua cançó 'Rata de dos patas’

Paquita la del Barrio.ZUMA via Europa Press

La cantant mexicana Paquita la del Barrio, coneguda per la seua cançó 'Rata de dos patas’, ha mort als 77 anys d’edat a la seua casa de Veracruz, segons ha informat la seua família en un comunicat.

La família de l’artista confirma, "amb profund dolor i tristesa", la sensible mort de la seua estimada Paquita la del Barrio, "sent una artista única i irrepetible" que deixarà una empremta "inesborrable" al cor de tots els que la van conèixer i van gaudir de la seua música.

En aquest moment de "gran dolor", ha demanat de la manera "més respectuosa" a tots els mitjans de comunicació i a l’opinió pública "espai i comprensió" perquè la seua família pugui viure el seu dol en privacitat i pau.

"Agraïm per endavant la seua comprensió i respecte en aquest moment tan difícil. Descansa en pau, la teua música i llegat viurà sempre als nostres cors", conclou el comunicat, que no especifica les causes de la mort.

Fa tres setmanes, l’artista mexicana va suspendre "per causes de força major i de salut" un concert programat per al 26 de gener a l’Auditori Nacional de Mèxic. El nou concert s'havia de celebrar el proper 16 de març.