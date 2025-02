El català, sota mínims: només és la llengua habitual de menys d'un terç de la població, 3,5 punts menys que fa cinc anys

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El català és la llengua habitual de menys d'un terç de la població per primera vegada en, com a mínim, 20 anys, segons l'Enquesta d'usos lingüístics de la població del departament de Política Lingüística, que es publica cada cinc anys i que s'ha presentat aquest dimecres. Amb dades del 2023, l'estudi reflecteix que el 32,6% dels ciutadans fan servir el català per sobre de cap altre idioma, un retrocés de 3,5 punts respecte al 2018. Els qui tenen el castellà com a habitual cauen dos punts fins al 46,5%, mentre que els qui declaren fer servir les dues per igual pugen dos punts fins al 9,4%. De fet, els enquestats que identifiquen com a propis tots dos idiomes van vuit punts a l'alça, i els que ho fan amb un o altre idioma reculen sis punts.

L'any 2003, el primer amb dades de l'Enquesta, un 46% de la població de 15 anys o més declarava fer servir el català com a llengua més habitual. La xifra va baixar de manera significativa els següents cinc anys fins al 35,6%, coincidint amb un augment brusc poblacional a causa de l'onada migratòria de la primera dècada d'aquest segle. Des de llavors, les xifres s'havien mantingut, però entre el 2018 i el 2023 la llengua ha sofert una nova reculada fins al 32,6%, el mínim en com a mínim 20 anys.

Alhora, el castellà també cau, per bé que només dos punts, fins al 46,5%. En aquest cas, però, no s'observa una tendència a la baixa des d'inicis de segle, sinó una situació d'estabilitat, ja que el 2003 la xifra era del 47,2% de persones que tenien aquest idioma com a llengua més habitual. Les caigudes de tots dos idiomes es veuen, en part, compensades per un augment de gent que declara tenir com a habituals tant català com castellà per igual, i ja són gairebé un de cada deu.

La tendència a l'alça de l'ús de tots dos idiomes per igual també queda clara en la llengua d'identificació de la població, és a dir, en la llengua que senten les persones com a pròpia. Si fa vint anys el 44,3% dels enquestats s'identificaven amb el català i el 47,5% amb el castellà, la diferència es va anar eixamplant fins als deu punts el 2018, cosa que ara es manté. Amb tot, els dos idiomes van a la baixa, ja que ara el català suma un 30% i, el castellà, un 40,4%, mentre que els qui veuen com a pròpies totes dues pugen de manera destacada fins al 14,6% del total.

El català ja és l'única llengua materna de menys de tres de cada deu ciutadans

En la mateixa línia, el català ja és l'única llengua materna, és a dir, la inicial, de menys de tres de cada deu residents de 15 anys o més. L'any 2003 ho era del 36,2% de la població, una xifra que va caure en cinc punts un lustre després, i que es va mantenir la següent dècada fins al 31,5% el 2018. En el baròmetre publicat aquest dimecres, se situa en el 29%. La dinàmica és en aquest cas molt similar al castellà durant tota la sèrie històrica, ja que del 56,1% a principis de segle, va caure al 52,7% el 2018 i ara cau al 49,2%. És a dir, per primera vegada, menys de la meitat dels catalans diuen que el castellà és la seva llengua materna en solitari.

Alhora, els qui tenen tant català com castellà com a llengües maternes per igual creixen i arriben al 5,6%, mentre que els qui tenen altres idiomes com a inicials no han parat de créixer en els últims anys i ja se situen en el 16,2%.