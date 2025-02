Acusen Meghan Markle de plagiar el logo de la seua marca

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament del municipi de Porreres (Mallorca) ha acusat la duquessa de Sussex, Meghan Markle, de plagiar l’escut del poble en la nova imatge de la seua marca de productes d’estil de vida As Ever, llançada aquesta setmana a Instagram. El logo de la nova empresa de l’exactriu i esposa del príncep Harry, fill menor del rei Carles III d’Anglaterra, està format per una palmera flanquejada per dos aus i és pràcticament idèntic, malgrat que amb alguns canvis en colors i detalls, a l’escut de Porreres, un municipi mallorquí de poc més de 5.000 habitants ubicat a la comarca del Pla. “No estem enfadats, només faltaria, però no volem que hi hagi duplicitats amb una imatge històrica”, va indicar l’alcaldessa, Xisca Mora, que va admetre la sorpresa davant l’enrenou i la curiositat generats pel que va qualificar com una “coincidència”. Mora descarta que el consistori emprengui accions legals contra As Ever, per com de costós i complex que resultaria per a un ajuntament petit, però sí que demanaran a la marca que canviï la seua imatge per motius patrimonials i històrics.