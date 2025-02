Els petits supermercats que obren en dies festius es multipliquen a Lleida: aquests són productes més demandats

En els últims anys, el nombre de petits supermercats que obren les seues portes els diumenges i dies festius no ha deixat de créixer a tota la província de Lleida, superant ja àmpliament el centenar d’establiments. Encara que no es tracta d’un model de negoci nou, la seua proliferació s’ha disparat després de la pandèmia de la Covid-19, arribant a substituir de facto la tradicional botiga de barri.

Existeixen tres tipus diferents d’aquests establiments: els pertanyents a grans cadenes com bonÀrea, que fa anys que obren els matins de gairebé tots els dies festius; els de franquícies, com Carrefour Express, Charter, Suma o Caprabo Rapid; i els independents, que són els més nombrosos i de menor mida. La llei catalana de comerç permetia inicialment l’obertura en diumenges i dies festius a aquells establiments que no pertanyessin a una cadena, no superessin els 300 metres quadrats i oferissin "productes de compra quotidiana o d’alimentació". El 2017, la llei de comerç, serveis i fires va ampliar aquest ventall, permetent també l’obertura als supermercats de grans cadenes.

Segons dades de l’ajuntament de Lleida, a la capital hi ha actualment registrats 36 supermercats d’autoservei amb una superfície mitjana de 200 m² i 59 comerços de queviures més petits. En molts d’ells es pot adquirir des de pa i menjar fins detergent, piles o fins i tot carregadors de telèfon des de primera hora del matí fins la mitjanit.

Al barri de Cappont de Lleida, el Sultan Carnisseria i Supermercat, inaugurat el 2022, obre de dilluns a diumenge i dies festius de 10:00 a 00:00 hores. Segons un dels seus empleats, "els dissabtes i diumenges ve a comprar més gent". Un altre exemple és el supermercat Suma de la plaça Europa, on també s’observa una afluència de clients més elevada durant els dies festius. "Els productes més venuts diàriament són aigua, sal i sucre", comenta un treballador.

Per la seua part, el supermercat Charter del carrer Humbert Torres experimenta un augment de clients els caps de setmana, especialment "al migdia i a partir de les set de la tarda per fer les últimes compres de productes de primera necessitat o adquirir begudes", segons un dels seus empleats. La propietària d’una botiga que ven productes llatinoamericans afirma que en aquest sector "és fàcil trobar treballadors, sobretot sud-americans", i destaca que el tracte entre empleats i clients és diferent del d’altres supermercats regentats per espanyols.

Preus i condicions dels supermercats franquiciats

Als supermercats franquiciats, els preus dels productes són fixats o recomanats per l’empresa corresponent. Un empleat de Suma explica: "L’empresa dona un preu recomanat per a cada producte i el regula. Així que el preu de venda és el que recomana". D’altra banda, l’encarregada del supermercat Charter del carrer Príncep de Viana a Lleida, inaugurat el juny de 2023, reconeix que tenen més clients els caps de setmana i dies festius, ja que aquells dies hi ha menys opcions per fer compres essencials o adquirir begudes.

Respecte a les condicions que han de complir els supermercats franquiciats, l’empresa gestora estableix certs requisits. Per exemple, en el cas de Consum, "com a màxim hi pot haver un 3% de productes d’altres proveïdors", segons explica Ventura, l’encarregada d’un supermercat Charter. A més, es busca la fidelització amb els productes que es venen en la gran majoria i al mateix cost que a qualsevol altre establiment de la companyia.

Situació en altres municipis espanyols

Al Palau d’Anglesola, des de l’estiu de 2023, es troba el supermercat CoAliment, regentat per Waqas Ali. Aquest establiment obre els caps de setmana i dies festius, rebent el doble de clients els diumenges, que poden superar el centenar. La majoria realitza petites compres, incloent productes com a pa o brioixeria. Ali anima els veïns a comprar més als pobles, afirmant que "no només cal queixar-se quan tanca un negoci, per mantenir-los oberts han de ser rendibles".

Al Pla d’Urgell, els diumenges hi ha diversos establiments actius, com les botigues de bonÀrea a Mollerussa, Bellvís, Bell-lloc i Linyola, que obren només al matí. A la capital, hi ha una desena de petits supermercats oberts tot el dia, i el Biosca ofereix menjada per portar. Altres exemples són el Super a Linyola i el Super Anna a Golmés.

La importància d’obrir en dies festius per als clients

Karen D., encarregada d’un dels dos supermercats Charter a l'Alt Urgell, ubicat a La Seu, destaca la importància d’obrir els diumenges i dies festius per satisfer les necessitats dels clients. "Donem el servei els dies festius perquè el client ens ho demana", afirma. Molts clients agraeixen poder dedicar diumenge a fer la compra a causa dels seus horaris laborals durant la setmana.

Encara que obrir l’establiment en dies festius representa un cost elevat, Karen assenyala que ho fan perquè "el client ho necessita". A més, observa que en aquests dies els clients hi van relaxats, amb més temps per mirar l’oferta i omplen més el carro que durant la resta de la setmana, la qual cosa es tradueix en una compra mitjana més elevada.

Estratègies per comptar amb prou personal en dies festius

Per comptar amb prou personal durant els dies festius i caps de setmana, els supermercats fan servir diferents estratègies. Als empleats que accepten treballar en aquests dies se’ls compensa amb dies de festa o un salari 1,7 vegades superior al d’una jornada normal. A més, en lloc de 30 dies de vacances a l’any, en tenen 40 i mai no treballen tots els dies festius, sinó habitualment la meitat.

Una altra estratègia és la contractació de joves estudiants per cobrir els torns de cap de setmana. Karen indica que al seu supermercat tenen contractats entre tres i quatre estudiants per ajudar a quadrar la plantilla durant aquests dies.

A més del supermercat Charter de La Seu, en el Alt Urgell es troba un altre establiment de la mateixa franquícia a Montferrer, que també obre els dies festius i diumenges en horari ininterromput de 9:00 a 21:00 hores. La capital de la comarca compta amb un altre supermercat, en aquest cas un bonÀrea, que obre els diumenges i dies festius al matí, així com uns altres tres establiments regentats per pakistanesos que romanen oberts en aquests dies.