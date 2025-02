La rua de Carnaval de Lleida canvia de recorregut i enguany no creuarà el pont

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Carnaval de Lleida, que se celebrarà aquest any entre el 27 de febrer i el 5 de març, tindrà diverses novetats. La més destacada serà el canvi en el recorregut de la Rua, que es farà al barri de Cappont per evitar les obres de la Rambla Ferran, i que s’espera que sigui més multitudinària que mai. El regidor de Festes, Xavi Blanco; la tinenta d’alcalde i regidora de Bon Govern i Polítiques Feministes, Carme Valls; i la regidora de Cultura, Pilar Bosch, han presentat aquest dijous al matí el programa d’activitats, acompanyats per l’autora del cartell d’aquest any, Maria Panchack. En l’acte de presentació també hi ha assistit membres de la Germandat Pau Pi, diferents entitats que promouen activitats i empreses patrocinadores.

Blanco ha destacat “l’augment de participació en la Rua”, amb 21 carrosses i 12 comparses inscrites, més que l’any passat. Cal tenir en compte que el termini per inscriure’s acaba dimecres 26 de febrer.

La Gran Rua de Carnaval tindrà lloc dissabte, 1 de març, a les 18 h, i sortirà de l’avinguda de les Garrigues/carrer Santa Cecília, després de la Lectura solemne del pregó a càrrec de Sa Majestat Pau Pi. Des d’allà anirà per la rambla Doctora Castells fins a l’avinguda Estudi General, on girarà i retornarà altre cop per la rambla en direcció als Camps Elisis, on acabarà. Blanco ha recordat que, com l’any passat, hi haurà un concurs i es premiarà la millor carrossa, amb 700 €, i la millor comparsa, amb 500 €. El veredicte es farà públic durant l’Enterrament de la sardina, el dia 5 de març, al vespre. El mateix dissabte hi haurà la Passejada Carnavalesca, al matí, i la Rua infantil, prèvia a la Gran Rua.

També el Dijous Gras, 27 de febrer, tindrà novetats. Blanco ha detallat que després de la Tupinada popular, al pati de les Comèdies, es farà un “Vespreig” especial amb un Dj per “fer baixar la tupina ballant”. Prèviament, el mateix dijous, a la plaça de l’Ereta, iniciarà el Carnaval l’Arribada de Pau Pi, que farà la rua acompanyat de la seva germandat i també de les diferents entitats del Centre Històric, amb l’acompanyament musical de la Banda Retocada i d’altres batucades col·laboratives.

Divendres, 28 de febrer, es farà la XLI Marató de l’Ou, a la rambla Doctora Castells; i diumenge 2 de març, hi haurà animació infantil amb els “Pirates de Secà” de Xip-Xap, a la plaça Sant Joan, i la Cursa de Llits, la cursa més esbojarrada d’enginys mecànics, que sortirà a les 12 h des de l’església de Sant Llorenç i anirà fins a la plaça Sant Joan (el termini d’inscripció acaba dijous, 27 de febrer). Allà els rebrà el Ball del vermut, amb Banda Sonora Quartet. A la tarda, s’afegeix un Ball de Carnaval, dins les sessions habituals de ball per a la gent gran que es fan a la Llotja.

L'acte de presentació del Carnaval de Lleida.Ajuntament de Lleida

Els actes es tancaran el Dimecres de Cendra, 5 de març, amb l’Enterro de la Sardina, al carrer Pi i Maragall, al costat de l’Auditori Municipal Enric Granados. Dissabte, 15 de març, el Carnaval es traslladarà al barri de la Bordeta, amb una Rua i un Concurs de disfresses.

El cartell del Carnaval de Lleida

La imatge del cartell d’aquest any és obra de Maria Panchack, estudiant de Gràfica Publicitària de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol (EAM). L’autora ha explicat que ha volgut expressar “el ritme, el color i l’ambient del Carnaval” amb un “disseny tipogràfic, inspirat en els teixits de les disfresses”.

Dispositiu Punt Lila-Rainbow, la nit de l’1 de març

Valls ha explicat que aquest any es repetirà el dispositiu itinerant Punt Lila-Rainbow durant la nit de dissabte de Carnaval, quan es preveu més afluència de públic, seguint el model d’altres nits festives com la Revetlla de Sant Joan, Cap d’Any i la Festa Major. L’objectiu és evitar les violències masclistes i qualsevol agressió LGTBIfòbica.

La tinent d’alcalde ha destacat que, pel que fa als autobusos nocturns gratuïts, “a l’habitual L-7 (Mangraners) s’incorpora també la L-2 Ronda-Hospitals”, des de la 1 fins a les 7.30 h del matí, i amb parades a demanda. També hi haurà 2 Punts Lila-Rainbow itinerants amb dues persones cadascun que recorreran la Zona Alta, la zona del Biloba i la zona Mima.

Com en l’última edició, hi haurà un telèfon d’atenció (el 608 59 39 08), que estarà operatiu aquella nit i durant la setmana posterior, fins al 8 de març. En cas que fos necessari s’activaria el servei d’atenció psicològica, a través de la psicòloga vinculada al dispositiu.