Els metges d’hospital Gemelli de Roma: "El papa Francesc no està fora de perill"

El doctor Sergio Alfieri, de l’hospital Gemelli de Roma, va assegurar aquest divendres que el papa Francesc "no està fora de perill" perquè té una infecció polimicrobiològica a què es va sumar una pneumònia bilateral, camina poc i té 88 anys. En una roda de premsa sobre la salut del pontífex, els metges que l'atenen van assegurar que actualment "no corre perill la seua vida" que "està molt millor de com va arribar", però això no vol dir que "estigui fora de perill" i van recalcar que Francesc "sap que la seua situació és greu".

Van avançar que el papa seguirà a l’hospital almenys tota la setmana que ve fins que estigui curat de la seua pneumònia bilateral i pugui continuar el tractament en la seua residència a Santa Marta però "es necessitarà temps". Van explicar que Francesc pateix una bronquiectasia i una bronquitis asmàtica crònica i per tant és un "pacient fràgil" en aquest aspecte, però que "no té altres patologies" i que té "un cor fort" i van assegurar que "està responent bé al tractament". Els metges van posar l’exemple que fins i tot avui ha anat a resar a la capella de l’hospital i que segueix amb el seu bon humor. "No és una persona que es rendeixi", va afegir Luigi Carbone, el metge de la Direcció de la Sanitat del Vaticà i que és el responsable de la salut del pontífex.

Van confirmar que el papa no necessita respiració assistida i que només li administren una mica d’oxigen quan és necessari. El pontífex, de 88 anys, va ser ingressat divendres passat a l’hospital Gemelli de Roma pels seus problemes respiratoris, que van resultar deure’s a una bronquitis per infecció polimicrobiològica a què es va sumar una pneumònia bilateral. No obstant, les fonts van assenyalar que es tracta d’una pneumònia localitzada a determinats lòbuls o punts del pulmó del papa.

Des de la seua hospitalització, fa una setmana, el seu quadre clínic ha estat qualificat de "complex" i ha requerit una teràpia farmacològica addicional. Tanmateix, després del butlletí de dimarts, que va aixecar preocupació sobre la situació del pontífex en revelar que li havia aparegut l’esmentada pneumònia bilateral, les últimes comunicacions del Vaticà apunten a una "lleugera millora".