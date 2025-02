Biennal de Venècia amb disseny lleidatà

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’arquitecte lleidatà Aleix Salazar Aloy, que forma part del grup d’investigació Rehabilitació i Restauració Arquitectònica (Rearq) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPF), participarà en la 19 Exposició Internacional d’Arquitectura de Venècia, de maig a novembre, amb un projecte d’habitabilitat sostenible en què també participa la companyia lleidatana Sorigué. La proposta, titulada Open regeneration of housing estates in Barcelona, ha estat seleccionada per l’equip responsable de la Biennal de Venècia, encapçalament per Carlo Ratti, arquitecte i professor del prestigiós MIT de Massachusets. Del 10 de maig al 23 de novembre, el pavelló central del certamen exhibirà aquesta instal·lació ideada per a la millora de l’habitabilitat i la sostenibilitat en diferents conjunts residencials construïts fa més de cinquanta anys a la perifèria de Barcelona i la seua àrea metropolitana. En concret, la proposta d’aquest grup d’investigació de la UPF i Sorigué consisteix en una sèrie d’estructures modulars de fusta que s’adossen als edificis ja existents amb l’objectiu de millorar, protegir i dotar-los d’espais de transició i exteriors que els aportin una flexibilitat més gran. La reproducció a escala d’un d’aquests mòduls que s’exhibirà a la Biennal veneciana mostrarà també altres funcionalitats d’aquest sistema constructiu, com la rehabilitació energètica de la façana, la incorporació de plaques fotovoltaiques, l’emmagatzematge i regeneració d’aigua o la renaturalització.

L’equip investigador de la UPF, coordinat pel professor Pere Joan Ravellat, destaca que és "un sistema exemplar des del seu caràcter ecològic, tant per la construcció –gràcies a materials de proximitat, reciclables i reutilitzables– com pel seu acoblament en sec, conformant una instal·lació totalment desmuntable".

Uns objectius que casen amb els del grup Sorigué, "compromès amb la societat i l’entorn i apostant sempre per la sostenibilitat, la gestió del talent i la innovació".

El prototip d’aquest projecte, construït al Campus Besòs de la UPC, ha guanyat en els dos últims anys diversos premis internacionals.