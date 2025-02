Carnaval 2025: consells de seguretat i recomanacions per disfrutar de disfresses i complements

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El pròxim carnaval se celebrarà del 27 de febrer al 2 de març de 2025, i com cada any, les botigues i grans magatzems s’omplen de disfresses, caretes, màscares i complements per a totes les edats.

Des de la Unió de Consumidors d’Aragó (UCARAGÓN) es recomana la confecció pròpia de les disfresses per ser més original, creativa i econòmica, a més d’evitar estereotips de gènere.

És important tenir en compte que les disfresses destinades a menors de 14 anys són considerades joguets i han de complir la normativa específica. En el seu etiquetatge s’ha d’indicar la marca CE, l’edat recomanada, advertències d’ús i dades del fabricant o responsable. Per la seua part, les disfresses per a adults han de complir l’etiquetatge tèxtil amb informació sobre el fabricant, registre industrial i composició.

Màscares i perruques: obertures adequades i materials no inflamables

Les màscares i perruques han de disposar d’obertures d’una mida adequada per evitar riscos d’asfíxia, comprovant els orificis de boca, nas i ulls. Han d’incloure l’etiquetatge complet en castellà i estar realitzades amb materials no inflamables.

Precaució amb els productes de maquillatge

Especial precaució mereixen els productes cosmètics de maquillatge, sobretot els venuts en basars i botigues low-cost, ja que poden no haver passat els controls dermatològics adequats i produir al·lèrgies. Es recomana comprovar sempre l’etiquetatge, identificar la procedència i indicacions d’ús, i davant del dubte, optar per productes que ofereixin més garanties.

L’etiquetatge d’un cosmètic ha de contenir: denominació, raó social i direcció del fabricant o importador, contingut nominal, data de caducitat, precaucions i advertències, número de lot, país d’origen si és de fora de la UE, funció del producte i ingredients.

Consells d’ UCARAGÓN per a les compres de carnaval

Des d’UCARAGÓN s’aconsella: