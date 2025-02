El Carnestoltes omple de disfresses, música i color Seròs i Bovera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Carnaval comença a omplir de color els carrers de diferents localitats de les comarques de Lleida. Dissabte, Seròs va celebrar aquesta festa i el Rei Carnestoltes va atreure fins a la població personatges de tot tipus, des de venecians a astronautes, passant per tribus africanes, esquimals, vikings i cowboys del Far West. La rua va comptar amb una gran afluència de públic. L’animació va anar a càrrec de la xaranga Los Guacamayos i l’Associació de Dones va oferir xocolate desfet a tots els assistents. També hi va haver concurs de disfresses i els guanyadors van rebre vals per gastar en establiments del municipi.

A Bovera també es va celebrar dissabte un sopar de Carnaval al qual van assistir un centenar de persones. El mag Xema va actuar amb el seu espectacle Magiolegs, una combinació de màgia, acudits i monòlegs. L’acte va ser organitzat per la penya Toca-Tot, amb la col·laboració de l’ajuntament de Bovera. També hi va haver concurs de disfresses amb un bon nombre de participants i sessió de DJ fins a la matinada.