Aprovat un avantprojecte de llei per combatre els "deep fake" i exigir transparència als mitjans

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un avantprojecte de llei per adaptar la legislació espanyola a la normativa europea sobre serveis digitals i mitjans de comunicació. Entre altres elements, es busca combatre els "deep fake" o millorar la transparència dels algoritmes a les xarxes. Segons ha detallat el ministre de Transformació Digital, Óscar López, la iniciativa vol millorar la "governança democràtica" dels serveis de comunicació per protegir els "drets fonamentals" de la ciutadania a través de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC). Entre altres mesures, es vol obligar a les empreses a què combatin pràctiques de desinformació o de suplantació amb tecnologies d'Intel·ligència Artificial (IA)

"La llei europea d'IA ja fixa la prohibició de l'ús de deep fakes, perquè es vagi sabent. El reglament europeu d'IA ja obliga als creadors d'àudio o vídeo a què identifiquin un contingut generat per IA que mostri a persones reals dient o fent coses que no són reals o en contextos que no són reals", ha avisat López després de la reunió setmanal de l'executiu. En aquest sentit, ha remarcat que l'objectiu és defensar als ciutadans perquè no s'usi la imatge de ningú "en cap context que no sigui real".

Pel que fa als mitjans, López ha apuntat que es fixarà un "registre de mitjans" que dependrà de la CNMC i que, tal com fixa Europa, exigirà transparència sobre la seva propietat i la publicitat institucional que reben. "El que fem amb aquesta llei és atribuir la competència a la CNMC perquè tingui aquest registre i hi hagi transparència", ha exposat. "Aquesta és una llei important que reforça els drets dels ciutadans en un context com l'actual, on hem vist retrocessos en els sistemes de verificació de les xarxes socials o els mitjans. La directiva europea és un gran escut que ens protegeix a tots i serà d'aplicació a Espanya", ha afirmat.

Preguntat per si la CNMC serà l'encarregada de definir què és un mitjà de comunicació, López ha remarcat que la UE ja exigeix que hi hagi un "registre" amb dades sobre la propietat i els recursos públics que reben els mitjans. A parer seu, és positiu que aquesta tasca sigui competència d'una entitat "independent" com la CNMC. "La paraula és transparència", ha destacat.