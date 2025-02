Celler de Sanui: Vinyes d’horta

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A només uns quilòmetres del centre urbà de Lleida, en un altiplà privilegiat a 270 metres sobre el nivell del mar, s'amaga una de les joies enològiques més singulars del territori català. El Celler de Sanui, l'únic establiment vitivinícola situat al terme municipal de Lleida integrat a la Denominació d'Origen Costers del Segre, continua desenvolupant una proposta vinícola que combina tradició, innovació i sostenibilitat en un entorn únic.

Ubicat a la Partida de Torres de Sanui, aquest celler ha sabut aprofitar les peculiaritats del terreny i el clima de l'Horta de Lleida per crear vins amb personalitat pròpia que estan rebent reconeixements tant nacionals com internacionals. El projecte, iniciat a principis del 2000 amb la plantació de vinyes en espatllera, s'ha consolidat com un referent de producció vinícola sostenible i d'alta qualitat.

Varietats vinícoles adaptades a un terroir excepcional

El que fa especial els vins del Celler de Sanui és la seva acurada selecció de varietats que s'adapten perfectament a les condicions climàtiques i edafològiques de la zona. Entre les varietats negres, destaquen les tradicionals garnatxa negra i ull de llebre, que es complementen amb varietats foranes com la merlot, sirà i petit verdot. Pel que fa als raïms blancs, presents en menor proporció, el macabeu conviu amb riesling i muscat de gra menut.

Aquest ventall ampli de varietats permet al celler elaborar vins diversos i complexos que reflecteixen fidelment el terroir d'on procedeixen. Un dels factors determinants en la qualitat d'aquests vins és el clima continental de la zona, caracteritzat per hiverns freds i estius calorosos, amb una característica especialment favorable: durant l'època de maduració del raïm, les temperatures diürnes són molt elevades mentre que a la nit descendeixen considerablement. Aquest contrast tèrmic afavoreix una òptima maduració fenòlica i potencia la capacitat aromàtica del fruit.

Reconeixements que avalen la qualitat dels seus productes

El treball meticulós al camp i al celler ha donat els seus fruits en forma de reconeixements prestigiosos per als seus vins. Un dels productes estrella és El Petit de Sanui Negre, que va ser guardonat amb el Baco d'Or i reconegut com a Millor Negre Jove de la DO Costers del Segre en la collita 2019. Es tracta d'un vi ben estructurat i potent, però alhora fàcil de beure, una combinació que agrada tant a experts com a aficionats.

D'altra banda, el Prat d'Hores Blanc 2019 va obtenir la medalla de plata al Concurs Mundial de Brussel·les, consolidant la projecció internacional del celler. Aquest vi blanc destaca per estar ben estructurat en boca, amb un regust equilibrat i llaminer que el fa ideal per a múltiples maridatges.

Una altra proposta amb personalitat pròpia és el Clos de Sanui, elaborat amb garnatxa tinta, una varietat tradicional que en aquest terroir expressa tot el seu potencial aromàtic i gustatiu.

Compromís amb la sostenibilitat i l'enoturisme

Un dels aspectes més destacables del projecte és el seu ferm compromís amb la sostenibilitat. El celler conrea les vinyes i les oliveres de la finca de manera equilibrada i respectuosa amb el medi ambient. Actualment, està portant a terme un ambiciós procés de reconversió cap a cultiu vegà —la collita 2024 ja disposa d'aquest segell— i ecològic, amb l'objectiu d'obtenir el reconeixement del Consell Català de la Producció Ecològica (CCPAE) en els propers anys.

A més de la producció vinícola, el Celler de Sanui ha apostat decididament per l'enoturisme com a via per apropar el món del vi als ciutadans. Disposa d'una gran sala diàfana amb vistes espectaculars a la vall de cultius circumdant, amb capacitat per acollir fins a 70 persones còmodament assegudes. Aquest espai polivalent permet organitzar tot tipus d'activitats: des de visites guiades i tastos de vins fins a reunions de treball o esdeveniments enoturístics diversos.

Cal destacar que el celler forma part de la Ruta del Vi de Lleida, una iniciativa que busca promocionar el patrimoni vitivinícola de la zona i oferir als visitants experiències enogastronòmiques completes.

Característiques distintives dels vins de Sanui

Els vins blancs del Celler de Sanui es caracteritzen per ser aromàtics, suaus, amb una bona acidesa i delicats en boca. Aquestes qualitats els fan ideals per acompanyar plats lleugers, peixos, marisc o aperitius.

Per la seva banda, els vins negres destaquen pel seu intens color i sabor persistent, amb una bona concentració de polifenols que equilibren l'aportació de la barrica i afavoreixen la seva evolució en ampolla. A més, aquestes característiques no només contribueixen a la qualitat organolèptica dels vins, sinó que també els converteixen en productes més saludables per al consum moderat.

El fet que les vinyes es trobin envoltades d'altres cultius, especialment arbres fruiters, crea un microclima particular que influeix en les característiques finals dels vins, dotant-los d'una personalitat única que no es troba en altres zones vinícoles de Catalunya.