Alerta dels límits del Carnaval: aquestes disfresses et poden costar una multa

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Amb l'arribada del Carnaval, els carrers s'omplen de color, festa i disfresses creatives que ens permeten convertir-nos en personatges de ficció, animals exòtics o fins i tot en professionals de diversos àmbits. Però compte! No totes les caracteritzacions són igual d'innocents des del punt de vista legal. Les autoritats han volgut aclarir una qüestió que genera dubtes cada any: es pot un disfressa d'agent de seguretat sense problemes?

A través del seu compte oficial de TikTok, la Benemérita ha respost a aquesta pregunta recurrent, establint unes directrius clares per evitar possibles sancions als festejaires. El missatge és clar: sí que pots disfressar-te d'agent, però amb certes limitacions importants que convé conèixer abans de sortir al carrer.

"És clar que pots disfressar-te d'agent de seguretat. El que no està permès és fer-se passar per un agent real, identificar, detenir o fer controls fent ús d'una falsa condició d'agent", expliquen des del cos de seguretat. Aquest aclariment ha generat una onada de reaccions a les xarxes socials, on el vídeo acumula més de 19.000 "m'agrada" i centenars de comentaris humorístics.

Quan una disfressa pot convertir-se en un delicte

La clau de la qüestió no rau tant en la vestimenta en si mateixa, sinó en l'ús que se'n faci. Els experts en dret assenyalen que la diferència entre una simple broma carnavalesca i un possible delicte d'usurpació de funcions públiques es troba en la intenció i en com es presenta un mateix davant dels altres.

"Tampoc està permès utilitzar peces oficials", adverteixen les autoritats. Aquesta és una altra línia vermella que no s'hauria de creuar. Si la disfressa inclou elements autèntics dels uniformes oficials, podria considerar-se una infracció, especialment si la caracterització és tan acurada que podria induir a confusió a un ciutadà mitjà.

Els juristes consultats expliquen que portar l'uniforme complet d'una manera que pugui induir a error "pot suposar un delicte d'usurpació de funcions públiques". Aquest delicte està tipificat al Codi Penal i pot comportar penes considerables, fet que converteix una innocent disfressa en un potencial problema judicial.

Reaccions populars: l'humor com a resposta

La publicació a TikTok ha desfermat la creativitat dels usuaris, que han respost amb comentaris enginyosos i alternatives divertides. Alguns han preguntat si podrien disfressar-se de "delinqüents" per evitar problemes, mentre que d'altres han fet bromes sobre alternatives com disfressar-se "d'agent jubilat" o "d'agent interí".

El sentit de l'humor català no ha faltat en les respostes, amb propostes com: "M'hauré de disfressar de pagès amb barretina, que és menys problemàtic" o "Potser em disfresso de Guàrdia Urbana, que no surt al vídeo". Aquestes reaccions mostren com la societat sap prendre's amb ironia les advertències oficials, sense perdre de vista la importància de respectar els límits legals.

Disfresses polèmiques: més enllà dels cossos de seguretat

La qüestió de les disfresses d'agents no és l'única que pot generar controvèrsia durant aquestes festivitats. Experts en antropologia cultural assenyalen que el Carnaval, tradicionalment una festa transgressora, s'enfronta avui dia a nous límits relacionats amb la sensibilitat cultural i social.

Les disfresses que inclouen apropiació cultural, que ridiculitzen col·lectius vulnerables o que trivialitzen tragèdies històriques també generen debat. Mentre que legalment no sempre hi ha restriccions explícites, socialment poden provocar rebuig i ser considerades de mal gust.

Els organitzadors de rues de Carnaval a Catalunya cada cop són més conscients d'aquestes sensibilitats, i alguns fins i tot han elaborat guies de bones pràctiques per a les disfresses. "El respecte i la consciència social no han d'estar renyits amb la diversió i la transgressió pròpies del Carnaval", comenten des d'associacions culturals catalanes.

Recomanacions per gaudir del Carnaval sense problemes

Per evitar sorpreses desagradables durant les celebracions carnavalesques, els experts recomanen:

1. Si optes per una disfressa d'agent de seguretat o similar, assegura't que sigui clarament una paròdia, sense elements oficials.

2. Evita utilitzar la disfressa per fer bromes que puguin ser interpretades com a suplantació d'autoritat.

3. Tingues en compte el context: una disfressa que pot semblar inofensiva en una festa privada pot resultar problemàtica en un espai públic concorregut.

4. Davant del dubte, consulta amb els organitzadors de l'esdeveniment o amb les autoritats locals.

El Carnaval a Catalunya té una llarga tradició que combina elements propis amb altres d'universals. Des de les comparses tradicionals del Carnaval de Vilanova i la Geltrú fins als enterraments de la sardina arreu del territori, aquestes celebracions són una barreja d'irreverència, crítica social i diversió col·lectiva que, any rere any, conviden a la transgressió temporal d'allò establert, però sempre dins d'uns límits que garanteixen la convivència i el respecte mutu.