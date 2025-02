Blanc i daurat o blau i negre? Deu anys després del debat viral sobre el color d'un vestit, la ciència dona la resposta

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Una simple fotografia d'un vestit compartida a les xarxes socials ara fa 10 anys, va desfermar un intens debat a escala mundial sobre la percepció del color. La imatge, publicada per una usuària de Tumblr, mostrava un vestit que per a moltes persones era blanc i daurat, mentre que altres el veien blau i negre. La pregunta "És blanc i daurat, o blau i negre?" va convertir #TheDress en trending topic global, dividint la humanitat en dues meitats aparentment irreconciliables, fins al punt que nombrosos famosos van participar en el debat a través de les xarxes socials, posicionant-se en un o altre bàndol. Mentre que Justin Bieber i Taylor Swift defensaven que el vestit era blau i negre, altres com Anna Kendrick o Julianne Moore asseguraven veure'l blanc i daurat.

Tot i que el vestit és en realitat blau i negre, com ha demostrat una fotografia del mateix model feta amb un fons neutre i ha confirmat la pròpia marca, Roman, el fenomen va generar una gran curiositat sobre els mecanismes de la visió humana. Segons han explicat diversos neurocientífics a Buzzfeed News, la resposta es troba al cervell i no pas a les cèl·lules dels ulls. La percepció cromàtica del vestit depèn de com el nostre cervell interpreta el context en què es troba l'observador, influït per factors com la il·luminació, el contrast de la pantalla, l'entorn previ o fins i tot allò que s'ha vist just abans.

En definitiva, es tracta d'una il·lusió òptica basada en la luminància, que és la combinació de la quantitat de llum que incideix sobre un objecte i la que es reflecteix fora de la seva superfície. Una enquesta realitzada per Buzzfeed mostra que tres quartes parts dels participants veuen el vestit de color blanc i daurat.

La percepció del color, un fenomen complex

La percepció del color és un procés neurològic complex en el qual intervenen diversos factors, tant físics com cognitius. Els ulls capten la llum reflectida pels objectes i la transformen en senyals elèctrics que el cervell s'encarrega d'interpretar. No obstant això, aquesta interpretació no depèn únicament de la longitud d'ona de la llum, sinó també del context en què es produeix l'observació.

El cervell humà té una gran capacitat per adaptar-se a diferents condicions d'il·luminació i fer constants ajustaments per mantenir la constància del color. Això permet reconèixer els colors dels objectes de manera estable, independentment de si estan sota llum natural o artificial, a l'ombra o exposats directament al sol. Tanmateix, en situacions ambigües o poc habituals, com en el cas del vestit viral, aquests mecanismes poden generar percepcions divergents.

A més de la luminància, altres factors que influeixen en la percepció del color són el contrast simultani (la influència dels colors adjacents), la memòria del color (les experiències prèvies amb els colors dels objectes) o les diferències individuals en la sensibilitat dels cons (les cèl·lules receptores de la retina). Tot plegat fa que la percepció del color sigui un fenomen subjectiu i, en ocasions, sorprenent, com ha quedat palès amb el debat generat per aquest vestit.