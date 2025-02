El debat sobre la infidelitat: on és el límit?

El 64,5% dels espanyols considera infidelitat mantenir converses pujades de to per xarxes socials o telèfon.Unsplash

Un recent estudi titulat "Relacions sexuals i de parella", publicat pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), revela que el 64,5% dels espanyols considera que mantenir converses pujades de to a través de missatges, telèfon o xarxes socials és una forma d’infidelitat. Aquest percentatge varia segons el gènere, sent el 58,1% dels homes i el 70,6% de les dones que pensen d’aquesta manera.

L’estudi, realitzat entre el 22 i el 30 de gener a partir d’una mostra de 3.856 entrevistes, també mostra diferències en la percepció de la infidelitat segons l’edat. Els joves entre 18 i 24 anys presenten el percentatge més alt (83,5%), mentre que els majors de 65 anys tenen el percentatge més baix (52,3%). A més, existeix un ampli consens (91,5%) sobre el fet que "mantenir relacions sexuals i afectives amb una altra persona" constitueix una infidelitat.

Altres aspectes destacats de l’estudi inclouen:

El 76,3% considera que tenir relacions sexuals a través de xarxes socials sense contacte presencial també és infidelitat.

El 53% pensa que fer un petó als llavis a una altra persona és ser infidel, mentre que el 42,9% no ho considera així.

El 76,9% creu que és "molt o bastant important" tenir relacions sexuals per a una vida satisfactòria, amb diferències entre homes (84,8%) i dones (69,4%).

El 84,9% està "molt d’acord o bastant d’acord" que en una relació sexual val tot, sempre que les persones implicades estiguin totalment d’acord.

El 78,2% opina que en la societat hi continua havent molts prejudicis i ocultació amb relació al sexe.

El 62,6% creu que al llarg de la vida una persona pot variar les seues preferències sexuals i tenir relacions amb dones o amb homes.

Dades sobre relacions de parella i pràctiques sexuals

Quant al nombre de relacions de parella, el 28,3% dels enquestats afirma haver tingut només una relació, el 19,3% ha tingut dos parelles, el 18,5% tres parelles i un 11,7% quatre parelles al llarg de la seua vida.

Respecte a les pràctiques sexuals més comunes, la penetració vaginal encapçala la llista (92,4%), seguida de petons i carícies amb una altra persona (86,4%), la masturbació (80,3%) i el sexe oral (78,1%).

L’estudi també indaga en el nombre de persones amb qui els enquestats s’han ficat al llit. Un 23,3% afirma haver-se ficat al llit amb entre 5 i 10 persones, un 22,5% només ha estat amb una persona, un 12,3% entre 11 i 20 persones, i un 9,6% assegura haver-se ficat al llit amb entre 21 i 100 persones.

Satisfacció sexual i orientació

Entre els enquestats que han tingut almenys una experiència sexual, el 30,5% es declara "molt satisfet" amb la seua vida sexual, el 42,8% "bastant satisfet", mentre que un 21,1% es mostra "poc o gens satisfet". Un 4% afirma no tenir vida sexual en l’actualitat.

Quant a l’orientació sexual, el 85,4% dels participants s’identifica com a heterosexual, un 5,9% com a bisexual i un 2,8% com a homosexual.