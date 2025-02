Publicat per segre Creat: Actualitzat:

En els últims anys, l’increment generalitzat de preus ha portat alguns fabricants a fer servir estratègies subtils perquè els consumidors no percebin aquests canvis immediatament. Una de les més denunciades per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) és la reduflació, que consisteix a disminuir la quantitat de producte en un envàs sense modificar significativament la seua aparença ni el seu preu, la qual cosa fa que el consumidor pagui el mateix per menys quantitat.

Una altra tàctica similar és la cheapflació, que, segons l’OCU, implica substituir un ingredient per un altre de menor cost sense alterar l’aspecte, la denominació ni el preu del producte, el que pot afectar la seua qualitat sense que el consumidor ho adverteixi fàcilment.

Organitzacions de consumidors, com l’OCU, han detectat cheapflació, per exemple en productes fabricats que contenien oli de gira-sol i que, davant de l’increment del seu preu, l’han substituït per un altre de més econòmic, com pot ser l’oli de colza, per abaratir el cost de producció sense alterar el preu, la qual cosa implica una pujada de preu encoberta. Aquesta problemàtica no és exclusiu dels productes d’alimentació, sinó que també es fa en articles de roba o d’electrònica, on s’utilitzen teixits o components més barats i d’inferior qualitat.

D’aquesta forma, es fa molt difícil adonar-se de l’artifici, ja que el consumidor hauria de recordar els ingredients que porta el producte i comprovar si hi ha canvis per adonar-se’n. En principi, aquesta pràctica no és il·legal sempre que en l’etiquetatge estiguin reflectits correctament els ingredients.