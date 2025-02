Gir de 180 graus en el cas de Gene Hackman: la seua mort i la de la seua esposa són investigades com a "sospitoses"

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

La investigació sobre la mort de l’actor Gene Hackman, de 95 anys, i de la seua esposa, Betsy Arakawa, de 63 anys, a més d’un dels seus gossos, trobats sense vida a la casa on vivien a Santa Fe (Nou Mèxic, EUA) i, coneguda aquest dijous 27 de febrer, ha fet un gir després que en principi es descartés un crim.

Ara, les seues morts són "de naturalesa prou sospitosa com per requerir una recerca i investigació exhaustives", diu la declaració jurada publicada per les autoritats de Nou Mèxic.

Segons el text, la porta principal de la residència estava "oberta i sense assegurar". Ja a l’interior, els agents van trobar "un gos sa corrent solt en la propietat, un altre gos sa a prop de la dona morta, un gos mort ajagut a prop de la dona en un armari del bany, l’escalfador mogut, un flascó de pastilles obert i pastilles escampades al costat de la dona". A més, el cos de Hackman era "en una altra habitació" i no hi havia "signes evidents d’una fuita de gas".

El Departament de Bombers de la ciutat de Santa Fe no va trobar signes d’una possible fuga o enverinament de monòxid de carboni. En cas que hi hagués hagut una fuga de monòxid de carboni, el gas podria haver sortit de la casa per la porta principal oberta abans que arribessin les autoritats.

La companyia de gas New Mexico Gas Company també va assegurar que "fins ara, no hi ha senyals o proves que indiquin que hi va haver problemes amb les canonades dins o al voltant de la residència".

Cadàvers momificats

Un agent de policia va trobar el cos d’Arakawa al bany amb un escalfador a prop del seu cap. "L’escalfador podria haver-se mogut en cas que la dona caigués abruptament a terra", diu la declaració jurada.

Una informació publicada per Mail Online, el cos d’Arakawa mostrava "evidents signes de mort, descomposició, inflor en el rostre i momificació a ambdues mans i peus." El cadàver d’Hackman va ser trobat al vestíbul.

Les autoritats sospiten que Hackman podria haver "caigut sobtadament" i, igual com la seua esposa, "mostrava signes evidents de mort, similars als de la morta". Al costat de l’actor es va trobar un bastó i les seues ulleres. El que sí que han aclarit des del departament de policia és que cap no presentava ferides de bala o d’un altre tipus d’arma.

Dos setmanes sense notícies de Hackman i la seua dona

Quant al moment de la seua mort, dos treballadors de manteniment van dir que no havien tingut notícies de Hackman i Arakawa des de feia aproximadament dos setmanes.

Com a part de la investigació, les autoritats volen registrar la propietat i els seus "mobles, parets, equips de fontaneria o canonades de gas dins o al voltant de la residència".

Elizabeth, filla de Hackman i Faye Maltese, va declarar a TMZ que la família encara no sap què va succeir, encara que creuen que la intoxicació per monòxid de carboni podria haver provocat les morts.

La policia està en plena investigació, però ha volgut tranquil·litzar el veïnat afirmant que "no hi ha perill per a ningú" als voltants del domicili