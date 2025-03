Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

El Corte Inglés ha informat els seus clients que recentment un proveïdor extern ha patit un accés no autoritzat a dades personals dels seus clients, un incident ja solucionat i que ha estat posat en coneixement de les autoritats competents, encara que la informació vulnerada no permet a tercers operar ni realitzar pagaments amb la targeta d’aquesta marca comercial.

Fonts de la companyia han informat a Efe que aquest incident ha estat identificat i solucionat pels seus protocols de detecció i seguretat i que han requerit aquest proveïdor l’aplicació de mesures addicionals que previnguin aquest tipus d’incidents en el futur.

Segons aquestes fonts, la informació a què s’ha accedit de forma no autoritzada consisteix en dades identificatives i de contacte, així com nombres de targetes per a compres només a El Corte Inglés, si bé l’esmentada informació no permet a tercers operar ni realitzar pagaments amb la targeta d’aquesta marca comercial.

Davant d’aquesta incidència, la companyia està informant els seus clients de les circumstàncies, així que poden continuar utilitzant la seua targeta amb total seguretat, tant a les botigues físiques de la companyia com a través del web i de l’aplicació de la marca, a més d’en altres comerços, alhora que subratlla que la firma mai no contacta als seus clients per cap mitjà electrònic o telefònic per demanar-los contrasenyes, codis de seguretat o informació de caràcter personal.