El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja que afectarà gran part del territori català entre la tarda de dissabte i el matí de diumenge. Les previsions indiquen que el front de precipitació entrarà pel sud-oest i es desplaçarà progressivament cap al nord-est, amb possibilitat d'acumulacions importants en diverses comarques.

L'episodi de pluges no es limitarà al cap de setmana. Per a dijous i divendres també s'ha emès un avís amb grau de perill dos sobre sis, principalment localitzat a les comarques de les Terres de l'Ebre, on les precipitacions podrien ser significatives tot i no arribar a la intensitat prevista per al cap de setmana.

Pel que fa a la jornada de demà dimecres, a Lleida predominaran els núvols, que s'intensificaran cap al final del dia, amb possibilitat d'algun xàfec puntual. Les temperatures es mantindran estables o amb un lleuger descens, oscil·lant entre els 15 i 17 ºC a la majoria de poblacions.

Previsió per a la resta del territori

Al conjunt de Catalunya, demà dimecres el cel presentarà intervals de núvols de manera generalitzada, amb precipitacions més probables al sud de Tarragona i a les zones del Pirineu. La cota de neu se situarà entre els 1.600 i 1.800 metres d'altitud a les zones pirinenques. Quant a les temperatures, s'espera un lleuger ascens en els valors generals. El vent bufarà del nord-est amb ràfegues que podrien ser fortes especialment al litoral català.