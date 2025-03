El gel acumulat al frigorífic: el truc senzill per eliminar-lo

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’acumulació de gel al congelador és un problema habitual a moltes cases que redueix l’eficiència energètica de l’electrodomèstic, disminueix l’espai útil i afecta el seu rendiment general. Aquest fenomen, encara que comú, té solució mitjançant un senzill truc casolà que utilitza paper d’alumini i aigua calenta, permetent eliminar el gebre acumulat sense necessitat de descongelar completament el frigorífic ni realitzar esforços excessius.

Mantenir el congelador lliure de gel és fonamental per garantir el seu correcte funcionament. Quan el gebre s’acumula, el motor ha de treballar més per mantenir la temperatura adequada, el que incrementa el consum elèctric i pot escurçar la vida útil de l’aparell. Encara que l’ideal és ajustar correctament la temperatura i evitar obertures freqüents de la porta, amb el temps és inevitable que es formi certa quantitat de gel que requereix ser eliminada.

El mètode que expliquem a continuació destaca per la seua senzillesa i eficàcia, utilitzant elements que tots tenim a casa i sense necessitat de buidar completament el congelador ni esperar hores a què es descongeli naturalment.

Com eliminar el gel del congelador amb paper d’alumini

El truc per eliminar el gel acumulat al congelador utilitza les propietats conductores del paper d’alumini combinades amb la calor de l’aigua bullint. Aquest mètode casolà permet desfer ràpidament els blocs de gel sense necessitat de desendollar el frigorífic ni buidar completament el seu contingut.

El procés es realitza seguint aquests senzills passos:

1. Cobrir les parets interiors del congelador amb trossos grans de paper d’alumini, assegurant-se que quedin bé adherits a les superfícies amb gel.

2. Escalfar aigua en una olla la mida de la qual sigui adequada per introduir-la posteriorment al congelador. És important que el recipient càpiga correctament per evitar vessaments.

3. Una vegada que l’aigua bulli, col·locar amb compte l’olla dins del congelador i tancar la porta.

4. Esperar aproximadament 5-10 minuts perquè el vapor i la calor facin efecte.

5. Obrir el congelador i comprovar com el gel comença a desprendre’s per si sol, sense necessitat de rascar-lo amb estris que podrien danyar les parets de l’electrodomèstic.

Per què funciona aquest mètode

L’eficàcia d’aquest truc rau en les propietats físiques de l’alumini. Segons explica el mitjà francès Linternaute, el paper d’alumini és un excel·lent conductor tèrmic, la qual cosa significa que transmet la calor ràpidament per tota la seua superfície. En col·locar l’aigua calenta a l’interior del congelador, l’alumini distribueix uniformement la temperatura per totes les parets, accelerant el procés de desglaç.

Aquest fenomen permet que la calor arribi a zones on normalment tardaria més temps a actuar, fent que fins i tot les capes més gruixudes de gel es desprenguin amb facilitat. La conductivitat tèrmica de l’alumini és aproximadament 237 W/(m·K), molt superior a la d’altres materials comuns, el que explica la seua eficàcia en aquesta aplicació.

Beneficis de mantenir el congelador sense acumulació de gel

Eliminar regularment el gebre del congelador proporciona múltiples avantatges per al funcionament de l’electrodomèstic i per a la butxaca:

Més eficiència energètica: Un congelador sense capes de gel en consumeix entre un 15% i un 20% menys d’electricitat, segons dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).

Augment de l’espai disponible: L’acumulació de gel pot reduir significativament la capacitat útil del congelador, limitant l’espai per emmagatzemar aliments.

Millor conservació dels aliments: En funcionar correctament, el congelador manté una temperatura més estable i homogènia, conservant millor les propietats dels aliments congelats.

Més vida útil de l’electrodomèstic: Evitar la sobrecàrrega del motor en eliminar el gel acumulat contribueix a prolongar la durabilitat del frigorífic.

Per què s’acumula el gel al congelador?

La formació de gebre al congelador es deu principalment al contacte de l’aire humit amb les superfícies fredes de l’electrodomèstic. Cada vegada que obrim la porta, permetem l’entrada d’aire de l’exterior que conté humitat. En tancar, aquesta humitat es condensa i congela a les parets fredes, formant progressivament capes de gel.

Altres factors que contribueixen a l’acumulació de gel inclouen:

- Juntes de la porta en mal estat que permeten l’entrada constant d’aire humit.

- Introduir aliments calents o temperats directament al congelador.

- Mantenir la temperatura més baixa del necessari.

- Errors en el sistema de descongelació automàtica en models que inclouen aquesta funció.

Amb quina freqüència hem de descongelar el frigorífic?

Per als congeladors que no compten amb sistema de descongelació automàtica (No Frost), els experts recomanen realitzar una descongelació completa quan la capa de gel assoleixi un gruix aproximat de 3-5 mil·límetres. Depenent de l’ús i les condicions ambientals, això pot suposar una freqüència de descongelació d’entre 2 i 4 vegades a l’any.

Els frigorífics amb tecnologia No Frost, per la seua part, estan dissenyats per evitar l’acumulació de gel mitjançant sistemes de circulació d’aire que redueixen la humitat. No obstant, també poden beneficiar-se d’una neteja ocasional seguint les recomanacions del fabricant.

Aquest senzill truc amb paper d’alumini pot convertir-se en un aliat perfecte per mantenir el congelador en òptimes condicions sense dedicar excessiu temps ni esforç, contribuint així a l’estalvi energètic i al correcte funcionament d’un dels electrodomèstics més importants de la casa.