'Gust de Lleida' naix per impulsar els productes locals

La província de Lleida compte des d’ahir amb una nova identitat gastronòmica després de la presentació oficial de 'Gust de Lleida', una marca que busca unificar sota un mateix segell la qualitat i riquesa dels productes agroalimentaris lleidatans. El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat del vicepresident i diputat del Patronat de Promoció Econòmica, Jordi Verdú, i del director de l’ens, Ramon Boixadera, van donar a conèixer aquesta iniciativa durant una reunió amb representants dels consells comarcals, denominacions d’origen protegides i altres agents del sector.

Durant l’acte, Talarn va subratllar que aquesta nova marca respon a la necessitat del sector de comptar amb una identitat "forta i unificada" que potenciï els aliments de proximitat. "Fa anys que treballem per posar de relleu els nostres productes a través d’'Aliments del Territori i Tu' i ara fem un pas endavant amb 'Gust de Lleida', que vol ser el que 'Ara Lleida' és per al turisme", va destacar el president provincial, marcant així un canvi estratègic en la promoció gastronòmica territorial.

Calendari de presentacions al llarg de 2025

L’estratègia de llançament de 'Gust de Lleida' contempla diversos esdeveniments promocionals durant els propers mesos. Segons va detallar Jordi Verdú, la presentació oficial del logotip i les seues aplicacions tindrà lloc en la Fira de Sant Josep de Mollerussa, que comptarà a més amb diverses activitats relacionades. Posteriorment, a l’abril, la marca es donarà a conèixer a escala nacional mitjançant un acte a La Pobla de Segur, mentre que al setembre, la Fira de Sant Miquel acollirà una gran celebració gastronòmica amb maridatges, demostracions culinàries en directe i degustacions que buscaran consolidar la nova identitat.

Inversió i estratègia de comunicació

El director del Patronat de Promoció Econòmica, Ramon Boixadera, va presentar durant la trobada el pla de mitjans dissenyat per garantir l’impacte adequat de la marca. La Diputació ha destinat una inversió inicial de 170.000 euros per impulsar aquesta iniciativa, que pretén convertir-se en una eina fonamental per reforçar la competitivitat dels productes agroalimentaris lleidatans al mercat. Aquesta aposta per una marca paraigua busca posicionar els aliments de Lleida com a referents de qualitat i tradició en el panorama gastronòmic nacional.