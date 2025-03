Lleida ja es mobilitza pel 8M

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les comarques lleidatanes ja han iniciat les activitats per commemorar el Dia Internacional de les Dones. A Lleida, ahir es van inaugurar dos exposicions a la UdL. Una està instal·lada al Rectorat i vol ser un homenatge a les dones de l’Horta. Sota el títol L’Horta amb arrels de dona, de la regidoria de Participació i Drets Civils, la mostra inclou els retrats i els relats de set dones, representants de diverses generacions, que posen en relleu la seua experiència vital i la seua contribució a la història d’aquesta zona. Per un altre costat, a la planta baixa de l’edifici Polivalent 2 del campus de Cappont pot visitar-se l’exposició Fem fora el masclisme dels nostres campus, amb il·lustracions de Raquel Riba Rossi, autora de Lola Vendetta. La proposta pretén sensibilitzar i prevenir les violències sexuals i digitals en el context universitari, impulsada pel Centre d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones Dolors Piera de la UdL.

Per la seua part, la Fecoll també inicia les activitats amb l’exposició Esport en femení, amb fotografies de Lluís Aracil, membre del col·lectiu Amics de la Foto de Lleida. Per la seua banda, la diputació de Lleida oferirà una visita guiada dijous que se centrarà en la visualització de les tasques feminitzades en l’antic hospici i casa de maternitat que va tenir la seua seu des de finals del segle XVIII fins a finals del segle XIX. Així mateix, el diumenge 9 de març es farà una visita al Monestir d’Avinganya, que posarà el focus en l’etapa de monestir trinitari femení. A Mequinensa, l’elaboració del sabó solidari i artesanal va obrir el programa d’activitats pel 8M.

El sindicat CGT convoca vaga feminista

El sindicat CGT ha convocat una vaga general per al dissabte 8 de març en contra de l’“explotació patriarcal” i en reconeixement dels treballs de cures que fan les dones, tant en l’àmbit laboral com en el domèstic. A Lleida, Marea Lila ja ha convocat una manifestació per a dissabte a les 18.30 hores, mentre que la Coordinadora 8M presentarà avui les activitats per a la jornada.