Pícnic al riu per la Regió Mundial de la Gastronomia

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Lleida celebrarà el 29 de març que ve un pícnic al costat del riu Segre per reivindicar els productes i els productors de l’Horta. La proposta forma part de les activitats per commemorar el reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia i preveu congregar “milers” de persones de totes les edats, segons va explicar ahir durant la presentació la directora tècnica de Turisme de Lleida, Mònica Terrado. La jornada se celebrarà al parc del riu Segre i permetrà als participants degustar productes de l’Horta. També hi haurà música, exposicions de productes i una de fotografies antigues de quan l’Aplec del Caragol se celebrava al marge del Segre, a més de jocs infantils. Per participar-hi, s’han posat a la venda uns equips, que es poden adquirir online a la pàgina web de Turisme, a un preu de 10 euros.