Veredicte del Premi Mila de Periodisme de Lleida

El Col·legi de Periodistes de Lleida i la Paeria van anunciar ahir el veredicte de la 18 edició del Premi Mila de Periodisme. En premsa escrita, el guardó va ser per a Front contra Obstetrícia de l’Arnau per no respectar el protocol de Salut de Albert González Farran, a l’ARA, i accèssit pareixi Primera y última generación de fareras, de Maria Teresa Amorós, a l’ABC. En mitjans digitals, La vida diez años después del asesinato de Liliana, de Daniel Domínguez Rodríguez, a #Portodas La Marea, i Dins un videojoc eròric inmersiu: com és la protagonista d’Erika Lust?, de Caral Ardévol i Mallol, a Vilaweb. Va rebre un accèssit Dones a les ones, d’Elvira Altés Rufias, Sandra Balagué i Josep Maria Adell. En mitjans audovisuales, el premi va ser per a Temporeres a Lleida: la feina invisible de la dona a la campanya de la fruita, d’Estela Busoms, a 3-Cat-Catalunya Ràdio.