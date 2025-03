El BOE ho confirma: el canvi d’horari d’estiu es farà en aquesta data

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Espanya es prepara per al primer ajustament horari de 2025. Tal com recull el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), durant la matinada del dissabte 29 al diumenge 30 de març els espanyols hauran d’avançar els seus rellotges una hora, passant de les 2:00 a les 3:00, la qual cosa suposarà que aquell dia comptarà només amb 23 hores. Aquest canvi marca oficialment el pas de l’horari d’hivern al d’estiu, una pràctica bianual que afecta el dia a dia de tots els ciutadans i que continua regint-se per la normativa europea vigent.

La modificació horària es produeix, com és habitual, a la plena primavera, coincidint amb l’increment gradual de les hores de llum solar. Aquest ajustament està perfectament alineat amb els criteris establerts per la Unió Europea, que determina la necessitat de sincronitzar aquests canvis a tots els països membres per evitar desajustos en les comunicacions, transports i operacions comercials transfrontereres. L’avançament dels rellotges afectarà tot el territori espanyol, incloses les Illes Canàries, que mantindran la seua diferència habitual d’una hora respecte a la península.

Es pot recordar que aquest canvi no serà l’únic de l’any, ja que la tornada a l’horari d’hivern es produirà l’últim diumenge d’octubre, quan els rellotges s’hauran de retardar una hora. En aquell moment, les 3:00 de la matinada passaran a ser les 2:00, fent que aquell dia compti amb 25 hores.

La història darrere del canvi horari bianual

La pràctica de modificar els horaris té les seues arrels en la Primera Guerra Mundial, període en què nombrosos països europeus van implementar aquesta mesura com a estratègia per optimitzar l’aprofitament de la llum natural i reduir el consum energètic en un context d’escassetat de recursos. A Espanya, aquesta tradició va començar a aplicar-se de manera regular a partir de 1974, coincidint amb la crisi del petroli, encara que prèviament ja s’havia implementat durant períodes específics.

Segons explica el Instituto Geográfico Nacional, l’horari d’estiu introdueix un avançament de 60 minuts respecte a la resta de l’any amb l’objectiu fonamental de sincronitzar les hores de llum solar amb la jornada laboral generalitzada. D’aquesta forma, es busca maximitzar l’aprofitament de la llum natural, la qual cosa teòricament comporta un estalvi energètic i beneficis per a determinats sectors econòmics com el turisme i el comerç.

En les últimes dècades, tanmateix, la justificació d’aquesta pràctica ha anat evolucionant. Si bé l’estalvi energètic va ser inicialment el principal argument, en l’actualitat molts països europeus mantenen aquesta sincronització horària principalment per motius de coordinació econòmica i comercial amb nacions veïnes, més que per consideracions energètiques estrictes.

Impacte del canvi horari en la salut i el benestar

El debat sobre els efectes del canvi d’hora en la salut de la població continua vigent. Nombrosos estudis científics han assenyalat que aquestes alteracions poden provocar desajustos en el ritme circadiari, aquest rellotge biològic intern que regula els nostres cicles de son i vigília. Segons la Societat Espanyola de Neurologia, durant la setmana posterior al canvi horari es produeix un increment de fins un 30% en les consultes relacionades amb trastorns del son.

"Els canvis horaris afecten particularment a persones amb trastorns del son preexistents, nens petits i ancians", expliquen els especialistes, que recomanen adoptar rutines progressives en els dies previs al canvi per facilitar l’adaptació. Els experts suggereixen avançar gradualment l’hora de ficar-se al llit i aixecar-se uns dies abans del canvi oficial, així com mantenir horaris regulars dels àpats i exposar-se a la llum natural durant els matins.

Entre els efectes més comuns destaquen la somnolència diürna, la irritabilitat, la disminució de la concentració i, en alguns casos, una propensió més elevada a tenir accidents de trànsit o laborals durant els primers dies després del canvi.

Perspectives futures: Cap a l’eliminació del canvi horari?

La Comissió Europea va proposar el 2018 l’eliminació dels canvis horaris bianuals després de realitzar una consulta pública en la qual el 84% dels participants es va mostrar favorable a aquesta mesura. Tanmateix, la pandèmia de COVID-19 i les diferents postures entre els Estats membres han alentit el procés de presa de decisions.

El debat principal gira entorn de quin horari s’hauria d’adoptar de forma permanent: el d’hivern o el d’estiu? En el cas d’Espanya, la situació és particularment complexa a causa de la seua posició geogràfica. El nostre país es troba a la franja horària GMT+1, la mateixa que Alemanya o França, malgrat ubicar-se més a l’oest, el que provoca que els nostres horaris solars estiguin desfasats respecte als horaris oficials.

Segons un informe elaborat per la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals, el més adequat per a Espanya seria mantenir permanentment l’horari d’hivern i, a més, tornar a la zona horària que li correspon geogràficament (GMT), una cosa que també implicaria un profund canvi en els hàbits socials i laborals dels espanyols.

Com afecta el canvi horari a diferents sectors?

El sector del transport és un dels més afectats per aquestes modificacions horàries. Les companyies ferroviàries, aerolínies i empreses d’autobusos han de realitzar ajustaments en els seus sistemes i horaris per adaptar-se a la nova hora. Renfe, per exemple, implementa cada any un protocol especial per als trens que circulen durant la matinada del canvi.

El comerç i l’hostaleria solen beneficiar-se de l’horari d’estiu, ja que les hores addicionals de llum a la tarda afavoreixen el consum i les activitats a l’aire lliure. D’altra banda, sectors com l’agricultura, que depenen més dels cicles naturals de llum, poden experimentar certes complicacions en haver d’adaptar les seues rutines a horaris que no coincideixen exactament amb els cicles solars.

Quant al consum energètic, els estudis més recents mostren resultats contradictoris. Si bé en el passat s’assumia que l’horari d’estiu generava estalvis significatius, les millores en eficiència energètica i els canvis en els patrons de consum han reduït aquest impacte. Segons l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), l’estalvi estimat oscil·la actualment entre el 0,5% i l’1% del consum elèctric anual, xifres considerablement menors a les que hi havia dècades enrere.

Recomanacions per adaptar-se al canvi horari

Per minimitzar l’impacte del canvi horari en l’organisme, els experts recomanen seguir algunes pautes senzilles durant els dies previs i posteriors a l’ajustament:

Adaptar gradualment els horaris de son , avançant uns 15 minuts l’hora de ficar-se al llit i aixecar-se en els dies previs.

Mantenir rutines regulars d’alimentació i activitat física.

Exposar-se a la llum natural durant els matins per ajudar el reajustament del rellotge biològic.

Evitar el consum d’estimulants com a cafeïna o alcohol almenys 4-6 hores abans de ficar-se al llit.

Crear un ambient propici per al descans, amb habitacions fosques, silencioses i a una temperatura adequada.

Aquestes mesures resulten especialment importants per a nens petits, persones grans i aquells amb trastorns del son preexistents, que solen experimentar amb més intensitat els efectes del canvi horari.