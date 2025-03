Multa de 600 euros a club esportiu per documents al contenidor

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Agència de Protecció de Dades ha imposat una sanció de 600 euros a un club esportiu després que es descobrís que havia llençat documentació amb dades personals de menors d'edat a un contenidor de deixalles sense destruir-la prèviament. El pare d'un menor que jugava al club va ser qui va trobar una caixa de cartró plena de documentació de jugadors, majoritàriament menors d'edat, en un contenidor situat a la via pública, prop de l'entrada principal del camp.

Els documents localitzats incloïen centenars de carnets i fitxes federatives amb dades personals com DNI, nom i cognoms, domicili i fotografies dels jugadors. Segons estableix l'article 5.1 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), existeix una obligació de confidencialitat que exigeix que les dades personals siguin "tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada, incloent-hi la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental".

Negligència en la gestió documental

El gerent del club va manifestar que "algú devia confondre's" i va llençar aquests documents al contenidor de deixalles. Tanmateix, aquesta justificació no eximeix el club de la seva responsabilitat com a encarregat del tractament de les dades personals dels seus usuaris. L'incident va permetre l'accés no autoritzat per part de tercers a centenars de dades personals, ja que els documents van ser vistos pel pare d'un nen que juga al club, qui va alertar la Policia.

Manca de mesures de seguretat

L'emmagatzematge en una caixa de cartró de 1.444 carnets, centenars de fitxes i fotografies (en molts casos de menors d'edat) amb dades personals com nom i cognoms, adreça i número de telèfon, evidencia la manca de mesures organitzatives per garantir un tractament segur i confidencial d'aquesta informació.

El club hauria d'haver extremat les mesures perquè ningú de la seva organització introduís en una caixa de cartró, de tan fàcil accés, documents barrejats de diferents tipus i temporades, especialment tractant-se de menors d'edat. La posterior col·locació d'aquesta caixa en un contenidor de deixalles demostra que el club no ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per preservar la confidencialitat i la integritat de les dades que emmagatzema.

Segons l'informe de l'Agència de Protecció de Dades, hauria estat suficient establir mesures organitzatives adequades, implantar-les i utilitzar-les amb una diligència raonable per evitar aquest incident.