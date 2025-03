Adeu al Carnestoltes amb plors

Publicat per NURIA GARCÍA MACIAS Creat: Actualitzat:

Entre laments, plors i música d’enterrament, les ploraneres i tot el seu seguici van posar final ahir a les festes de Carnaval de Lleida amb el tradicional Enterrament de la Sardina, precedit per la processó que va acompanyar les restes de Pau Pi per l’Eix Comercial.

La cerimònia va començar al carrer Pi i Margall, amb la marxa del seguici encapçalada pel cotxe de morts i la comitiva va seguir pel carrer de la Magdalena, del Carme, la plaça de la Sal, Sant Joan, la plaça de la Paeria, carrer Major i la Palma, fins arribar a la plaça de l’Ereta, on van dedicar unes paraules de comiat al rei del Carnaval i es va procedir a l’Enterrament de la Sardina, amb la qual cosa s’acabava els dies de rauxa i disbauxa per obrir la Quaresma.

En el mateix acte es van donar a conèixer els guanyadors dels premis la 12 edició del concurs de la Rua de Carnaval. Los piratas de Pardinyes, d’Orvepard, es va endur el premi a la millor carrossa, dotat amb 700 euros, per l’adequació, l’elaboració i per l’ús de tecnologia. Per la seua part, el guardó i els 500 euros a la millor comparsa va ser per a Ll mercader, de l’entitat El Grupo, per la seua singularitat en la proposta. I malgrat ja entrar en Quaresma, els qui tinguin més ganes de Carnestoltes tenen una cita dissabte dia 15 a la Bordeta.

Escudellada popular per sopar a Tremp

La plaça Catalunya de Tremp va ser escenari dimarts a la nit d’una escudellada popular que va posar fi als actes de la jornada. La gastronomia també havia de ser protagonista ahir amb una sardinada per sopar al mateix recinte, amb la qual cosa es clausuraven els actes de Carnaval d’aquest any a la capital del Jussà.