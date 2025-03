La planta que regula el sucre a la sang i millora la memòria

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La sàlvia, una planta aromàtica amb propietats medicinals contrastades, està guanyant reconeixement en l’àmbit científic pels seus múltiples beneficis per a la salut, especialment en la regulació dels nivells de glucosa en sang i la millora de la funció cognitiva. Els estudis recents avalen el que la medicina tradicional ha defensat durant segles: aquesta herba té qualitats que la converteixen en un complement natural efectiu per a diversos tractaments, encara que els especialistes insisteixen que no ha de substituir les recomanacions mèdiques convencionals.

Segons un estudi publicat a la Biblioteca Nacional de Medecina, la sàlvia s'ha fet servir històricament com a infusió per mitigar dolors, protegir davant l’estrès oxidatiu, reduir inflamacions i combatre infeccions tant bacterianes com virals. El potencial terapèutic d’aquesta planta va més enllà de les malalties lleus, ja que investigacions desenvolupades a l’Índia i la Xina suggereixen la seua possible aplicació en el desenvolupament de medicaments per tractar patologies més greus com a depressió, demència, obesitat, diabetis, lupus i malalties cardiovasculars.

Beneficis cognitius recolzats per la ciència

La BBC ha recollit els resultats d’una investigació que va analitzar vuit assajos clínics realitzats tant en persones sanes com en pacients amb Alzheimer. Les conclusions apunten a un "efecte de les propietats farmacològiques de les plantes de l’espècie Salvia sobre la memòria, el deteriorament cognitiu i la malaltia d’Alzheimer". Els investigadors responsables de la revisió afirmen que l’extracte de sàlvia pot potenciar les capacitats cognitives de forma segura, encara que assenyalen la necessitat de realitzar més estudis per determinar la dosificació òptima i les formes d’administració més eficaces.

D’altra banda, segons recull la publicació Ecoagricultor, el consum regular de sàlvia no només millora la concentració i la claredat mental, sinó que també reforça la capacitat per afrontar tasques que exigeixen un esforç cognitiu considerable, afavorint així el rendiment cerebral global. Aquestes troballes resulten especialment rellevants en un context on les malalties neurodegeneratives i els trastorns metabòlics afecten un percentatge creixent de la població.

Propietats medicinals de la sàlvia

La Sàlvia officinalis, nom científic d’aquesta planta, conté compostos actius com flavonoides, àcids fenòlics i terpens que li confereixen les seues propietats medicinals. Els estudis fitoquímics han identificat més de 160 components bioactius a les fulles, molts dels quals tenen propietats antioxidants, antiinflamatòries i neuroprotectores.

L’àcid rosmarínic, un dels seus principals components, ha demostrat en estudis de laboratori capacitat per inhibir enzims relacionats amb la degradació de neurotransmissors com l’acetilcolina, la disminució de la qual està associada amb malalties com l’Alzheimer. D’altra banda, els compostos com la carnosina i l’àcid ursòlic presents en la planta semblen influir positivament en el metabolisme de la glucosa.

"L’evidència científica comença a recolzar el que la medicina tradicional ha sostingut durant segles", expliquen els investigadors, que insisteixen en la necessitat de realitzar més estudis amb mostres àmplies per determinar amb precisió els mecanismes d’acció i establir protocols d’ús.

Com preparar te de sàlvia correctament?

Per aprofitar les propietats d’aquesta planta medicinal, els experts recomanen seguir un procediment específic que maximitzi l’extracció dels seus principis actius. El mètode tradicional consisteix en:

1. Escalfar 250 mil·lilitres d’aigua fins el punt d’ebullició en una olla o cassó.

2. Una vegada que l’aigua bulli, afegir aproximadament 15 grams de fulles seques de sàlvia.

3. Remoure lleugerament per assegurar que totes les fulles entrin en contacte amb l’aigua.

4. Deixar reposar la infusió entre 8 i 10 minuts per a una extracció òptima.

5. Colar la barreja per eliminar les restes vegetals i servir.

Els experts en fitoteràpia recomanen consumir aquesta infusió preferentment al matí o a mitja tarda, evitant prendre-la abans de dormir a causa de les seues propietats estimulants. Així mateix, suggereixen limitar el seu consum a una o dos tasses diàries per prevenir possibles efectes secundaris.

Qui ha d’evitar el consum de sàlvia?

Malgrat els seus múltiples beneficis, no totes les persones haurien d’incloure la sàlvia en la seua dieta. Les dones embarassades o en període de lactància han d’evitar el seu consum, ja que alguns dels seus components podrien tenir efectes estimulants sobre l’úter o interferir a la producció de llet materna.

Igualment, els qui prenen medicaments anticoagulants, anticonvulsius o per regular els nivells de glucosa haurien de consultar amb el seu metge abans de consumir regularment aquesta planta, ja que podria interactuar amb aquests fàrmacs potenciant o reduint els seus efectes.