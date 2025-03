Troballa inesperada a Mart: minerals revelen possibles entorns humits per a la vida antiga

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El descobriment de minerals inesperats al planeta roig ha obert noves perspectives sobre el passat de Mart. Científics del rover Perseverance han identificat formacions rocoses amb alta concentració d’alumini associat al mineral caolinita, un compost que a la Terra es forma exclusivament en ambients càlids i humits, segons revela un estudi publicat a la revista Communications Earth & Environment.

"A la Terra, aquests minerals es formen on hi ha pluges intenses i un clima càlid o en sistemes hidrotermals com les fonts termals. Ambdós entorns són condicions ideals per a la vida tal com la coneixem", explica Roger Wiens, professor de ciències terrestres, atmosfèriques i planetàries a la Universitat de Purdue i autor principal de la investigació.

La troballa suggereix que Mart va poder allotjar un entorn més complex, càlid i humit del que es pensava anteriorment, condicions potencialment favorables per al desenvolupament de formes de vida primitives. "Aquests minerals són el que queda quan la roca ha estat en aigua corrent durant eons. Amb el temps, l’aigua calenta filtra tots els elements excepte aquells que són realment insolubles", afegeix Wiens.

La tecnologia darrere del descobriment

L’instrument clau per a aquesta troballa és SuperCam, un dispositiu ubicat al "cap" de Perseverance, desenvolupat per un equip internacional liderat per Wiens abans de la seua arribada a Purdue, en col·laboració amb el Laboratori Nacional de Los Álamos i l’Institut d’Investigació en Astrofísica i Planetologia de França.

Els investigadors van observar petites roques pàl·lides des del primer dia d’aterratge del rover, però no les van analitzar fins més tard quan van trobar exemplars més grans de característiques similars. Aquestes "roques flotants", com les denominen els geòlegs per trobar-se desplaçades del seu lloc de formació, van ser analitzades mitjançant el làser de SuperCam, revelant la seua inusual composició.

Roques úniques al paisatge marcià

"Aquestes roques són molt diferents de tot el que hem vist a Mart abans. Són enigmes", assenyala Wiens. L’equip ha localitzat més de 4.000 d’aquestes roques i còdols blancs dispersos per la superfície marciana.

L’anàlisi detallada realitzada per Candice Bedford i Clement Royer, científics acabats d’incorporar a Purdue quan es va produir el descobriment, juntament amb Briony Horgan, professora de ciències planetàries, va confirmar que aquestes formacions contenen principalment caolinita, un mineral que normalment es troba en dipòsits sedimentaris resultants de terres antics, costes i entorns hidrotermals intensos.

A més, les roques contenen espinela, probablement espinela d’alumini, un mineral que pot formar-se en entorns ignis o metamòrfics. Els científics encara no han determinat si l’espinela es va formar a partir de la caolinita o si va ocórrer el procés invers.

El misteri de l’aigua marciana

"Les grans preguntes sobre Mart són sobre l’aigua", afirma Wiens. "Quanta aigua hi havia? Durant quant temps hi va haver aigua? Donat com de fred i sec que és Mart ara, on va ser tota aquesta aigua? Com a mineral, la caolinita té molta aigua lligada a la seua estructura. És possible que molta d’aquesta aigua encara estigui allà, a Mart, lligada als minerals."

Encara que el rover no ha trobat aquestes roques en la seua posició original dins del llit rocós, les imatges de satèl·lits en òrbita mostren roques riques en caolinita a la vora del cràter Jezero, on actualment opera Perseverance.

"Investigar aquestes roques al lloc ens ajudarà a posar a prova les nostres hipòtesis sobre com es van formar, com es relacionen amb l’entorn antic de Mart i l’habitabilitat del planeta en el passat", assenyala Bedford, coautora principal de l’estudi. "Mantenim els ulls ben oberts buscant l’origen d’aquestes roques ara que Perseverance està explorant la vora del cràter".

Aquest descobriment podria ser fonamental per a la recerca d’indicis de vida extraterrestre antiga, considerant que, segons el nostre coneixement actual, la vida no pot existir sense aigua. En estudiar el present de Mart, els científics obtenen pistes sobre el seu passat i possiblement sobre el de la Terra, a més d’informació valuosa sobre on buscar senyals de vida en futures exploracions.