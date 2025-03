Alerta per pluges i risc d'inundacions durant el cap de setmana a Catalunya

Acumulació d'aigua en un carrer de Lleida per un temporal de pluja anteriorSegre

Catalunya es prepara per afrontar un cap de setmana marcat per les fortes pluges i el considerable risc d'inundacions. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat davant les previsions meteorològiques que adverteixen de precipitacions d'alta intensitat, especialment a la meitat nord del territori. Segons el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb acumulacions que podrien arribar als 100 litres en un dia sencer, afectant principalment zones del Pirineu, Prepirineu i el Prelitoral Nord.

L'episodi meteorològic presentarà la seva màxima intensitat durant la nit de dissabte i la matinada de diumenge. Davant aquesta situació, les autoritats han fet una crida a la ciutadania demanant "molta prudència", especialment en activitats a l'aire lliure i desplaçaments per zones muntanyoses, incloses les pistes d'esquí. Les dades apunten que les acumulacions més significatives podrien concentrar-se als vessants marítims del Montseny, la serralada Transversal i el massís de l'Albera, mentre que a partir del migdia de dissabte, les comarques pirinenques també podrien registrar valors superiors als 100 litres, sobretot a les zones elevades del vessant sud.

Xàfecs acompanyats de tempesta i fenòmens violents

La intensitat de les precipitacions començarà a incrementar-se durant les darreres hores de dissabte, quan es podran superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral central i nord, així com a les comarques interiors gironines. Els meteoròlegs destaquen que aquests xàfecs vindran acompanyats localment de tempesta i ratxes fortes de vent, sense descartar episodis puntuals de temps violent que podrien agreujar la situació.

Tant l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) han emès avisos davant la possibilitat de crescudes sobtades en rius i rieres. Les zones més vulnerables inclouen el Prelitoral i Litoral Central i Nord pel que fa a les conques internes, i el Prepirineu Occidental en el cas de les conques de l'Ebre. Les recomanacions de seguretat són clares: evitar creuar barrancs, rieres o torrents on estigui plovent o s'observi acumulació d'aigua.

El vent, un factor de risc addicional

A banda del risc d'inundacions, Protecció Civil ha activat també la prealerta del Pla VENTCAT, ja que es preveuen ratxes superiors als 90 km/h a l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Ripollès i, especialment, a la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà. Aquest llindar es podria superar principalment a les cotes més elevades, coincidint amb nevades a partir dels 2.000 metres que, combinades amb el vent fort, podrien generar el fenomen del torb.

Aquesta conjunció de factors meteorològics adversos podria afectar les comunicacions viàries, especialment a les carreteres del Port de la Bonaigua (C-28) i la collada de Tosses (N-260), complicant encara més la mobilitat entre comarques durant el cap de setmana.

Alerta per fort onatge al litoral

El panorama meteorològic es completa amb un avís per onatge al litoral català. Les previsions del Servei Meteorològic indiquen que les onades podran superar els 2,5 metres d'alçada, provocant una situació de maregassa al litoral central i nord. Aquesta circumstància és especialment preocupant en coincidir amb l'episodi de pluges intenses, fet que podria multiplicar els efectes adversos a les zones costaneres.

Davant d'aquesta previsió, les autoritats recomanen no acostar-se als passejos marítims ni a les espigons on les onades trenquin amb força, i respectar els possibles tancaments d'accessos que puguin decretar els municipis costaners per garantir la seguretat ciutadana.